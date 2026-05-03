Franco Colapinto avanzó un lugar y está 7° en el GP de Miami de la Fórmula 1

Cambio en la grilla del Gran Premio de Miami: descalificaron a Isack Hadjar y así afecta a Franco Colapinto
La FIA sancionó a Hadjar tras comprobar que el piso de su auto superaba las medidas reglamentarias: largará desde boxes, mientras que Pierre Gasly adelantó un lugar y saldrá noveno, justo detrás de su compañero de Alpine.
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Lando Norris (McLaren)
- George Russell (Mercedes)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Nico Hulkenberg (Audi)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Oliver Bearman (Haas)
- Carlos Sainz (Williams)
- Esteban Ocon (Haas)
- Alexander Albon (Williams)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Sergio Pérez (Cadillac)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
Boxes: Isack Hadjar (Red Bull) -descalificado-