Franco Colapinto avanzó un lugar y está 7° en el GP de Miami de la Fórmula 1

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Riesgo de rayos y cambio de horario en el asfalto

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) adelantó el inicio de la competencia para las 14:00, hora de Argentina. La decisión responde a la detección de tormentas que traerán ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y actividad eléctrica frecuente en la zona del circuito. Existe una norma técnica estricta: si se detecta un rayo a menos de 12 kilómetros de la pista, toda actividad debe detenerse inmediatamente por un lapso de 30 minutos.