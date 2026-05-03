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Franco Colapinto avanzó un lugar y está 7° en el GP de Miami de la Fórmula 1

El piloto argentino de Alpine alcanzó su primera Q3 de 2026 y partirá por delante de su compañero Gasly, en una jornada marcada por el riesgo de rayos en pista.

Colapinto brilla en Miami.
Franco Colapinto piloto de Alpine.
Por Nicolás Salas

Franco Colapinto enfrenta este domingo el Gran Premio de Miami desde la octava posición. La actividad sufrió modificaciones críticas por el pronóstico de tormentas eléctricas intensas en la zona del Hard Rock Stadium. Con el apoyo presencial de Lionel Messi, el piloto de Alpine busca consolidar su mejor desempeño de la temporada bajo condiciones climáticas extremas.

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Vuelta 25/57: Lluvia en Miami

Los equipos informan de lluvias en la pista.

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Vuelta 22/57: Verstappen supera a Colapinto

El neerlandés superó a Colapinto que, tras el ingreso de Leclerc a boxes, se posicionó 6°.

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Vuelta 18/57: Verstappen avanzó ocho lugares y se ubica detrás de Colapinto

El piloto de Red Bull queda a un lugar del argentino luego de su ingreso a los boxes.

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Vuelta 15/57: Lando Norris, nuevo líder del GP de Miami

El piloto de McLaren superó a LeClerc y queda en la 1° posición. Colapinto sigue en el 7° lugar.

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Vuelta 6/57: ISACK HADJAR Y PIERRE GASLY AFUERA

El francés de Alpine recibió un toque de Liam Lawson y destrozó su monoplaza en la curva 17, tras rodar. El hombre de Red Bull se estrelló en la 15 después de calcular mal uno de los pianos y golpear el muro.

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Vuelta 5/57: Nuevo líder en Miami

Kimi Antonelli superó a Leclerc y Colapinto no será investigado.

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Vuelta 3/57: Leclerc lidera y Colapinto es investigado

El corredor de Ferrari se quedó con la punta en el arranque de la carrera al superar a Antonelli. El argentino, que está séptimo, se tocó con Hamilton en la largada y los comisarios revisarán la maniobra.

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Vuelta 1/57: caos en el inicio

Franco Colapinto pudo acomodarse en el inicio luego de que Max Verstappen recibiera un toque de atrás y realizara un trompo. este incidente permitió al piloto argentino recuperar varias posiciones para escalar al sexto lugar. Hamilton lo adelantó y quedó séptimo. Charles Leclerc es el líder en Miami.

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¡¡¡COMENZÓ LA CARRERA EN MIAMI!!

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Así es el circuito de Miami

  • Número de vueltas: 57
  • Longitud del circuito: 5.412 kilómetros
  • Distancia de carrera: 308.326 kilómetros
  • Vuelta récord: Max Verstappen (2023) 1:29.708
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Cambio en la grilla del Gran Premio de Miami: descalificaron a Isack Hadjar y así afecta a Franco Colapinto

La FIA sancionó a Hadjar tras comprobar que el piso de su auto superaba las medidas reglamentarias: largará desde boxes, mientras que Pierre Gasly adelantó un lugar y saldrá noveno, justo detrás de su compañero de Alpine.

  1. Kimi Antonelli (Mercedes)
  2. Max Verstappen (Red Bull)
  3. Charles Leclerc (Ferrari)
  4. Lando Norris (McLaren)
  5. George Russell (Mercedes)
  6. Lewis Hamilton (Ferrari)
  7. Oscar Piastri (McLaren)
  8. Franco Colapinto (Alpine)
  9. Pierre Gasly (Alpine)
  10. Nico Hulkenberg (Audi)
  11. Liam Lawson (Racing Bulls)
  12. Oliver Bearman (Haas)
  13. Carlos Sainz (Williams)
  14. Esteban Ocon (Haas)
  15. Alexander Albon (Williams)
  16. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  17. Fernando Alonso (Aston Martin)
  18. Lance Stroll (Aston Martin)
  19. Valtteri Bottas (Cadillac)
  20. Sergio Pérez (Cadillac)
  21. Gabriel Bortoleto (Audi)

Boxes: Isack Hadjar (Red Bull) -descalificado-

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Lionel Messi en la Fórmula 1

El astro rosarino se acercó primero al paddock de Mercedes, donde se lo vio arriba del monoplaza de Kimi Antonelli y luego posó con Franco Colapinto.

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Franco Colapinto llegó al paddock junto a su novia

Franco Colapinto fue visto ingresando al recinto junto a su novia, Maia Reficco, en una previa que combinó la presión competitiva con el interés mediático global.

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Riesgo de rayos y cambio de horario en el asfalto

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) adelantó el inicio de la competencia para las 14:00, hora de Argentina. La decisión responde a la detección de tormentas que traerán ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y actividad eléctrica frecuente en la zona del circuito. Existe una norma técnica estricta: si se detecta un rayo a menos de 12 kilómetros de la pista, toda actividad debe detenerse inmediatamente por un lapso de 30 minutos.

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Histórica clasificación de Franco Colapinto

La clasificación de Colapinto marca un hito personal al ser su primera aparición en la Q3 durante 2026. Maximizó el rendimiento de su monoplaza y superó nuevamente a su compañero de equipo, Pierre Gasly. El avance en la grilla también se vio favorecido por la descalificación del piloto Isack Hadjar, cuyo coche no cumplía con las medidas reglamentarias en el piso de la unidad.

Franco Colapinto
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