Independiente Rivadavia empató en Mar del Plata y cerró una fase histórica

Independiente Rivadavia igualó frente a Aldosivi de Mar del Plata , en un encuentro pendiente y correspondiente a la fecha 9 de torneo Apertura de la Liga Profesional y con ello cerró la etapa regular, con una igualdad de 1 a 1 en Mar del Plata. La Lepra quedó como líder del Anual con 34 puntos

El histórico Independiente Rivadavia: ingresó a un grupo selectos de clubes argentinos en Copa Libertadores

El entrenador de Alfredo Berti, ya clasificado a los octavos de final y líder absoluto de la Anual, puso en el campo de juego un once alternativo en el que hicieron su debut entre los profesionales, Gómez Riga y Alessandro Riep entre el equipo titular que empató frente al Tiburón . El DT, aprovechó el partido para hacer debutar al goleador de la reserva y una de las grandes promesas azules, Luciano Sábado (quien ingresó en el segundo tiempo) y Matías Salvo.

Un once que cumplió largamente con las expectativas del entrenador teniendo en cuenta que comenzó perdiendo a los 3' de juego, tras un centro y rebote que le quedó a Santiago Moya y puso el 1 a 0, circunstancial.

Fueron minutos donde la Lepra le costó hacer pie en el campo de juego y no la pasó bien. Pero cuando Gonzalo Ríos logró tomar el control del juego la Lepra logró igualar rápidamente tras un deborde de Elordi y una gran definición de Bucca para el 1 a 1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2050978397556277530&partner=&hide_thread=false Desde el vestuario el Tiburón se pone en ventaja en Mar del Platapic.twitter.com/iWFq8dpIVf — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) May 3, 2026

El Tiburón no aprovechó su mejor momento

Aldosivi, que no logró ganar en todo el torneo, generó algunas situaciones claras a través de Palavecino y Cordero, pero se encontró con una sólida actuación del debutante Emmanuel Gómez Riga, quien respondió con seguridad bajo los tres palos.

Independiente también tuvo oportunidades de contraataque, aunque las más claras fueron para el conjunto local.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2050979008267911488&partner=&hide_thread=false Empató la Lepra mendocina. Bucca puso el 1 a 1 para @CSIRoficial en 10' del primer tiempopic.twitter.com/Shl9MyBZ65 — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) May 3, 2026

El segundo tiempo, con lugar para los pibes

En el complemento, Berti movió el banco e hizo ingresar a Villalba por Costa, lo que le dio mayor control del juego a su equipo. De todos modos, en los primeros minutos de la segunda mitad, Aldosivi volvió a generar las ocasiones más peligrosas.

image Leonel Bucca sigue amigado con el gol, marcó el tanto del empate en la Lepra. @LigaAFA

Con el correr del tiempo, el arquero Ignacio Chicco se mostró firme y evitó la caída de su arco ante los intentos de la Lepra. Sobre el final, el entrenador le dio lugar a más juveniles de la cantera, con los ingresos de Luciano Sábato y Matías Salvo.

Independiente Rivadavia terminó sumando un empate que le permite sostener su buen momento, incluso con un equipo alternativo, y cerrar una fase histórica para la institución.

Ahora, el conjunto mendocino se enfocará en su próximo desafío: el miércoles recibirá a Fluminense de Brasil en el estadio Malvinas Argentinas, por la Copa Libertadores. Pensando en ese compromiso, Berti optó por preservar a varios titulares en Mar del Plata, en un partido que finalmente dejó un valioso punto.

Las Formaciones

Aldosivi: Ignacio Chicco; Rodrigo González, Néstor Breitenbruch, Santiago Moya, Nicolás Zalazar; Tomás Fernández, Esteban Rolón, Blas Palavecino, Felipe Anso; Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

Independiente Rivadavia: Emmanuel Gómez Riga; Kevin Vázquez, Leonard Costa, Alejo Osella, Juan Manuel Elordi, GonzaloRíos, Leonel Bucca, Diego Crego, Rodrigo Atencio; Alessandro Riep, Victorio Ramis. DT. DT: Alfredo Berti.

Goles: PT: 3' Moya (A), 7' Bucca (I).

Estadio: José María Minella

Árbitro: Pablo Echavarría

Aldosivi vs Independiente Rivadavia