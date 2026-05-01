Alfredo Berti y un Independiente Rivadavia sin freno: "Hay que seguir con el mismo deseo y hambre"

La realidad indica que Independiente Rivadavia es hoy el mejor equipo del fútbol argentino . No solo lo demuestra en cada presentación, donde impone condiciones y lidera con autoridad, sino que además lo respaldan los números.

El equipo dirigido por Alfredo Berti sumó su tercer triunfo consecutivo en la Copa Libertadores , esta vez con una contundente goleada por 4 a 1 ante el conjunto venezolano Deportivo La Guaira . Una semana para la historia para la Lepra, que venía de aplastar a su clásico rival, Gimnasia y Esgrima, con un inolvidable 5 a 1 en el estadio Bautista Gargantini.

Desde lo futbolístico, p oco queda por agregar sobre un Independiente Rivadavia que no deja de crecer y sorprender partido a partido. En el Torneo Apertura de la Liga Profesional ya aseguró el liderazgo y la localía en las próximas instancias, mientras que en la Copa Libertadores también manda: lidera el Grupo C y quedó a un paso de los octavos de final.

Alfredo Berti, principal responsable de este presente, volvió a destacar el trabajo colectivo y el compromiso de sus dirigidos, valores que -según remarcó- se sostienen desde hace tiempo.

El goleador de la Lepra, Alex Arce junto a Sebastián Villa que volvió al gol nuevamente en la Lepra.

“El equipo está muy bien y todo lo que está pasando es mérito absoluto de los jugadores. Están todos comprometidos, entrenando al máximo y cuidándose para rendir de la mejor manera”, expresó el entrenador.

Una mentalidad ganadora

En ese sentido, el DT hizo hincapié en la mentalidad del plantel: “Los futbolistas son conscientes de lo que están logrando. La clave es mantener la humildad, el deseo de seguir creciendo y competir cada partido con determinación, carácter y personalidad. Nosotros tratamos de acompañarlos y guiarlos cuando es necesario”.

image Independiente Rivadavia vs La Guaira Ramiro Gómez

Un calendario apretado y sin prioridades

Sobre la exigencia del calendario y la posibilidad de rotar el equipo, Berti fue claro: “No priorizamos. Todos los jugadores están preparados, con ganas y en condiciones de jugar. Al futbolista le gusta competir seguido, y nosotros siempre vamos a poner lo mejor que tengamos para cada partido”.

Además, valoró el proceso que llevó al club hasta este presente: “Hace dos años estábamos comprometidos con el descenso. Los jugadores saben de dónde venimos y entienden que la única forma de sostener esto es con trabajo y humildad”.

También destacó el rendimiento individual dentro de un funcionamiento colectivo sólido: “Yo soy muy feliz cuando los jugadores están como el presente de Alex Arce, al igual que el de Sartori, Villa y Fernández. Pero lo más importante es que todos son fundamentales y eso se refleja en la cancha”.

La cruce entre Villa y Fernández en pleno partido

Consultado sobre un cruce entre Villa y Fernández dentro del campo, le restó importancia: “Son situaciones normales dentro de un grupo. No hay nada fuera de lo habitual ni de qué preocuparse”.

Mientras tanto, Independiente Rivadavia no se detiene. El domingo visitará a Aldosivi por la Liga Profesional y el próximo miércoles recibirá a Fluminense en el Malvinas Argentinas por la Copa Libertadores, en un nuevo desafío para un equipo que atraviesa un presente simplemente extraordinario.