Alfredo Berti y un Independiente Rivadavia sin freno: "Hay que seguir con el mismo deseo y hambre"

La realidad indica que Independiente Rivadavia es hoy el mejor equipo del fútbol argentino. No solo lo demuestra en cada presentación, donde impone condiciones y lidera con autoridad, sino que además lo respaldan los números.
El entrenador de la Lepra resaltó la ambición de sus jugadores tras una semana perfecta, con goleadas y liderazgo en todas las dos competencias: Liga Profesional y Copa Libertadores. Lo que dijo el DT tras el triunfo frente a La Guaira.
La realidad indica que Independiente Rivadavia es hoy el mejor equipo del fútbol argentino. No solo lo demuestra en cada presentación, donde impone condiciones y lidera con autoridad, sino que además lo respaldan los números.
El equipo dirigido por Alfredo Berti sumó su tercer triunfo consecutivo en la Copa Libertadores, esta vez con una contundente goleada por 4 a 1 ante el conjunto venezolano Deportivo La Guaira. Una semana para la historia para la Lepra, que venía de aplastar a su clásico rival, Gimnasia y Esgrima, con un inolvidable 5 a 1 en el estadio Bautista Gargantini.
Desde lo futbolístico, poco queda por agregar sobre un Independiente Rivadavia que no deja de crecer y sorprender partido a partido. En el Torneo Apertura de la Liga Profesional ya aseguró el liderazgo y la localía en las próximas instancias, mientras que en la Copa Libertadores también manda: lidera el Grupo C y quedó a un paso de los octavos de final.
Alfredo Berti, principal responsable de este presente, volvió a destacar el trabajo colectivo y el compromiso de sus dirigidos, valores que -según remarcó- se sostienen desde hace tiempo.
“El equipo está muy bien y todo lo que está pasando es mérito absoluto de los jugadores. Están todos comprometidos, entrenando al máximo y cuidándose para rendir de la mejor manera”, expresó el entrenador.
En ese sentido, el DT hizo hincapié en la mentalidad del plantel: “Los futbolistas son conscientes de lo que están logrando. La clave es mantener la humildad, el deseo de seguir creciendo y competir cada partido con determinación, carácter y personalidad. Nosotros tratamos de acompañarlos y guiarlos cuando es necesario”.
Sobre la exigencia del calendario y la posibilidad de rotar el equipo, Berti fue claro: “No priorizamos. Todos los jugadores están preparados, con ganas y en condiciones de jugar. Al futbolista le gusta competir seguido, y nosotros siempre vamos a poner lo mejor que tengamos para cada partido”.
Además, valoró el proceso que llevó al club hasta este presente: “Hace dos años estábamos comprometidos con el descenso. Los jugadores saben de dónde venimos y entienden que la única forma de sostener esto es con trabajo y humildad”.
También destacó el rendimiento individual dentro de un funcionamiento colectivo sólido: “Yo soy muy feliz cuando los jugadores están como el presente de Alex Arce, al igual que el de Sartori, Villa y Fernández. Pero lo más importante es que todos son fundamentales y eso se refleja en la cancha”.
Consultado sobre un cruce entre Villa y Fernández dentro del campo, le restó importancia: “Son situaciones normales dentro de un grupo. No hay nada fuera de lo habitual ni de qué preocuparse”.
Mientras tanto, Independiente Rivadavia no se detiene. El domingo visitará a Aldosivi por la Liga Profesional y el próximo miércoles recibirá a Fluminense en el Malvinas Argentinas por la Copa Libertadores, en un nuevo desafío para un equipo que atraviesa un presente simplemente extraordinario.