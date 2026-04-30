El equipo que enamora: Independiente Rivadavia, a puro gol y liderazgo en la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia goleó Guaira de Venezuela por 4 a1, en el estadio Malvinas Argentinas, en el marco de la fecha 3 del Grupo C de la Copa Libertadores de América.
Con fútbol de alto vuelo y una contundencia letal, la Lepra volvió a dar otra muestra de solidez. El equipo de Alfredo Berti, que vapuleó a La Guaira de Venezuela, con tres goles de Arce y otro Villa (de penal) y sigue en la cima del grupo C de la Copa Libertadores y quedó a un paso de la clasificación a octavos de final.
Independiente Rivadavia goleó Guaira de Venezuela por 4 a1, en el estadio Malvinas Argentinas, en el marco de la fecha 3 del Grupo C de la Copa Libertadores de América.
En apenas una semana, Independiente Rivadavia alcanzó objetivos históricos a pura goleada, con resultados que reflejan el extraordinario presente del equipo dirigido por Alfredo Berti. La Lepra vapuleó a Deportivo La Guaira, se metió de lleno en la Copa Sudamericana y quedó a un paso de los octavos de final de la Copa Libertadores.
El equipo mendocino se impuso con tres goles de Arce y otro de Villa de penal. Para los venezolanos descontó Ortiz.
Mejor presente, imposible. Un equipo perfecto. La aplanadora futbolística azul de Berti, de la mano de Villa y Arce, volvió a dar una muestra de contundencia excepcional y armó una verdadera fiesta en el Malvinas Argentinas, con goles para todos los gustos.
A cuatro días de golear a Gimnasia y Esgrima por la Liga Profesional, en un duelo histórico en primera división que volvió a vivirse después de 44 años, la Lepra humilló al Lobo en el Gargantini con un 5 a 1 inolvidable.
Pero la marcha del conjunto mendocino, el mismo que en el Maracaná le ganó a Fluminense un grande del fútbol de Brasil, continuó en el estadio provincial, donde expresó todo su potencial en cada sector de la cancha con Luciano Gómez, Matías Fernández, José Florentín y la sociedad de Villa y Arce, quienes volvieron a brindar un concierto de alto vuelo. De gran nivel
Más allá del rival, La Guaira que venía de sumar empates y por momentos le jugó de igual a igual al conjunto mendocino pero pecó de exceso de confianza ante la solidez goleadora de la Lepra que lidera en cada torneo que está disputando.
El gol de Arce de cabeza a los 26 minutos marcaba el camino a lo que sería un nuevo triunfo inolvidable e inobjetable para los mendocinos, que brillan en todos los escenarios.
Hoy es líder de la Liga y la Libertadores, mejor presente imposible