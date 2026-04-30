El equipo que enamora: Independiente Rivadavia, a puro gol y liderazgo en la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia goleó Guaira de Venezuela por 4 a1, en el estadio Malvinas Argentinas, en el marco de la fecha 3 del Grupo C de la Copa Libertadores de América.

Desde el entorno de Boca insisten por Sebastián Villa, figura de la Lepra: "En este equipo sería un as"

En apenas una semana, Independiente Rivadavia alcanzó objetivos históricos a pura goleada, con resultados que reflejan el extraordinario presente del equipo dirigido por Alfredo Berti. La Lepra vapuleó a Deportivo La Guair a, se metió de lleno en la Copa Sudamericana y quedó a un paso de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El equipo mendocino se impuso con tres goles de Arce y otro de Villa de penal. Para los venezolanos descontó Ortiz.

Mejor presente, imposible. Un equipo perfecto. La aplanadora futbolística azul de Berti, de la mano de Villa y Arce, volvió a dar una muestra de contundencia excepcional y armó una verdadera fiesta en el Malvinas Argentinas, con goles para todos los gustos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2049985553446166729&partner=&hide_thread=false ¡¡¡DUPLA LETAL!!! La Guaira sacó del medio, Villa recuperó y asistió a Arce que le dio un pase a la red para el 3-1 de Independiente Rivadavia vs. La Guaira.



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Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2049983998630211669&partner=&hide_thread=false ¡¡VOLVIÓ A CONVERTIR Y POR #LIBERTADORES!! Potente remate de Sebastián Villa para anotar el 2-1 de Independiente Rivadavia vs. La Guaira... ¡Y con festejo especial!



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Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2049979524230611071&partner=&hide_thread=false ¡EN LO MÁS ALTO! Centro perfecto de Matías Fernández y cabezazo de Alex Arce para el 1-0 de Independiente Rivadavia vs. La Guaira.



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Imparable está este Independiente Rivadavia

A cuatro días de golear a Gimnasia y Esgrima por la Liga Profesional, en un duelo histórico en primera división que volvió a vivirse después de 44 años, la Lepra humilló al Lobo en el Gargantini con un 5 a 1 inolvidable.

Pero la marcha del conjunto mendocino, el mismo que en el Maracaná le ganó a Fluminense un grande del fútbol de Brasil, continuó en el estadio provincial, donde expresó todo su potencial en cada sector de la cancha con Luciano Gómez, Matías Fernández, José Florentín y la sociedad de Villa y Arce, quienes volvieron a brindar un concierto de alto vuelo. De gran nivel

Más allá del rival, La Guaira que venía de sumar empates y por momentos le jugó de igual a igual al conjunto mendocino pero pecó de exceso de confianza ante la solidez goleadora de la Lepra que lidera en cada torneo que está disputando.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2049981242154578047&partner=&hide_thread=false ¡PARA QUE LO FESTEJE EL PUÑADO DE HINCHAS QUE LLEGÓ HASTA MENDOZA! Bolcato no pudo hacer nada tras el remate bolbeado de Ortíz y La Guaira empata 1-1 vs. Independiente Rivadavia.



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image Copa Libertadores: Independiente vs La Guaira Ramiro Gómez

Líder en todos los frentes

El gol de Arce de cabeza a los 26 minutos marcaba el camino a lo que sería un nuevo triunfo inolvidable e inobjetable para los mendocinos, que brillan en todos los escenarios.

Hoy es líder de la Liga y la Libertadores, mejor presente imposible

Minuto a minuto y estadísticas de Independiente Rivadavia - Deportivo La Guaira: