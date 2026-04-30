30 de abril de 2026 - 21:10

El equipo que enamora: Independiente Rivadavia, a puro gol y liderazgo en la Copa Libertadores

Con fútbol de alto vuelo y una contundencia letal, la Lepra volvió a dar otra muestra de solidez. El equipo de Alfredo Berti, que vapuleó a La Guaira de Venezuela, con tres goles de Arce y otro Villa (de penal) y sigue en la cima del grupo C de la Copa Libertadores y quedó a un paso de la clasificación a octavos de final.

Sebastián Villa festeja su gol de penal junto al paraguayo Alex Arce, en el duelo que Independiente Rivadavia está venciendo al conjunto venezolano.&nbsp;

Sebastián Villa festeja su gol de penal junto al paraguayo Alex Arce, en el duelo que Independiente Rivadavia está venciendo al conjunto venezolano. 

Foto:

Ramiro Gómez
Por la tercera fecha de la Libertadores, la Lepra recibe en el Malvinas Argentinas al conjunto venezolano.

Por la tercera fecha de la Libertadores, la Lepra recibe en el Malvinas Argentinas al conjunto venezolano.

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Ramiro Gómez
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

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Con los goles de Villa y Arce, el estadio se vistió y fue una verdadera fiesta Azul, tras una nueva goleada de Independiente Rivadavia, que atraviesa uu momento extraordinario en el fútbol de la Liga y la Copa Libertadores.

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En apenas una semana, Independiente Rivadavia alcanzó objetivos históricos a pura goleada, con resultados que reflejan el extraordinario presente del equipo dirigido por Alfredo Berti. La Lepra vapuleó a Deportivo La Guaira, se metió de lleno en la Copa Sudamericana y quedó a un paso de los octavos de final de la Copa Libertadores.

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El equipo mendocino se impuso con tres goles de Arce y otro de Villa de penal. Para los venezolanos descontó Ortiz.

Mejor presente, imposible. Un equipo perfecto. La aplanadora futbolística azul de Berti, de la mano de Villa y Arce, volvió a dar una muestra de contundencia excepcional y armó una verdadera fiesta en el Malvinas Argentinas, con goles para todos los gustos.

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Imparable está este Independiente Rivadavia

A cuatro días de golear a Gimnasia y Esgrima por la Liga Profesional, en un duelo histórico en primera división que volvió a vivirse después de 44 años, la Lepra humilló al Lobo en el Gargantini con un 5 a 1 inolvidable.

Pero la marcha del conjunto mendocino, el mismo que en el Maracaná le ganó a Fluminense un grande del fútbol de Brasil, continuó en el estadio provincial, donde expresó todo su potencial en cada sector de la cancha con Luciano Gómez, Matías Fernández, José Florentín y la sociedad de Villa y Arce, quienes volvieron a brindar un concierto de alto vuelo. De gran nivel

Más allá del rival, La Guaira que venía de sumar empates y por momentos le jugó de igual a igual al conjunto mendocino pero pecó de exceso de confianza ante la solidez goleadora de la Lepra que lidera en cada torneo que está disputando.

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Copa Libertadores: Independiente vs La Guaira

Copa Libertadores: Independiente vs La Guaira

Líder en todos los frentes

El gol de Arce de cabeza a los 26 minutos marcaba el camino a lo que sería un nuevo triunfo inolvidable e inobjetable para los mendocinos, que brillan en todos los escenarios.

Hoy es líder de la Liga y la Libertadores, mejor presente imposible

Minuto a minuto y estadísticas de Independiente Rivadavia - Deportivo La Guaira:

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