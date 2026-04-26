Histórica goleada de Independiente Rivadavia en el clásico: baile y fiesta en el Gargantini

El gol de Armoa a los pocos segundos de iniciado el partido rompió cualquier tipo de especulación y marcó el tono de un clásico que quedará en la histori a. En el estadio Bautista Gargantini, Independiente Rivadavia reaccionó a tiempo y terminó protagonizando una goleada inolvidable, con baile incluido, ante Gimnasia y Esgrima.

El tanto tempranero fue un baldazo de agua fría en un estadio colmado, que vivía una verdadera fiesta en las tribunas como pocas veces en el año. No era para menos: el clásico volvía a jugarse tras más de cuatro décadas, con una Lepra en lo más alto y un Lobo en pleno crecimiento.

Sin embargo, el equipo de Alfredo Berti atraviesa un momento extraordinario. Le bastó afirmarse en el campo para empezar a imponer condiciones. Con Sebastián Villa y Matías Fernández en un nivel superlativo, Independiente tomó el control del juego y comenzó a inclinar la balanza a su favor.

Gimnasia había pegado de entrada y ganaba 1 a 0 antes del minuto de juego, enmudeciendo al Gargantini. Nadie podía creer lo que estaba pasando, pero la reacción de la Lepra no tardó en llegar. Con Fernández y Villa como ejes, el equipo empezó a manejar la pelota y a generar peligro constante.

La superioridad se hizo cada vez más evidente, incluso estando en desventaja. Primero avisó Matías Fernández, obligando a una gran intervención de Rigamonti, y a los 19 minutos llegó el empate: un preciso cabezazo de Studer puso el 1 a 1 y devolvió la tranquilidad.

Independiente dominaba en todos los sectores: anticipaba con Gómez, presionaba con Sartori y Arce, mientras que Muñoz y Mondino sostenían el fondo con firmeza pese a la exigencia. La Lepra se fue al descanso siendo claramente superior.

En el complemento, el dominio se acentuó. Con un Fernández encendido y Villa desequilibrando por las bandas, Independiente fue ampliamente superior. A los 5 minutos, Sartori marcó el 2 a 1 y desató la locura azul en el Parque.

Independiente Rivadavia Independiente Rivadavia derrota por 3-1 a Gimnasia y Esgirma y el estadio Bautista Gargantini es una verdadera fiesta. Ramiro Gómez / Los Andes

Independiente fue una aplanadora

El partido se terminó de quebrar a los 16, cuando Gimnasia se quedó con diez jugadores por la expulsión de Saavedra. A partir de ahí, todo fue de Independiente. La Lepra se adueñó del juego, expuso su jerarquía y empezó a construir una goleada que ya se sentía en el aire.

El 3 a 1 de Arce golpeó definitivamente al Lobo, que intentó reaccionar pero dejó espacios y lo pagó caro. En cada avance, Independiente fue letal. Villa, en modo asistidor, manejó los tiempos y fue clave en la construcción de las jugadas.

Así llegaron los goles de Costa y Bucca para cerrar una goleada histórica, de esas que quedan grabadas en la memoria de los hinchas.

Independiente Rivadavia no solo reafirmó su gran presente, sino que además se dio el gusto de aplastar a su clásico rival con autoridad, juego y contundencia. El cierre, con el “ole, ole” bajando desde las tribunas, fue el reflejo de una fiesta total en el Gargantini, en una noche que quedará para siempre en el recuerdo azul.

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Studer y el empate de la Lepra ante Gimnasia de Mendoza



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Gimnasia de Mendoza puso el 1-0 ante la Lepra



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Studer y Modica se sacaron chispas en el Clásico



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Independiente Rivadavia vs Gimnasia y Esgrima