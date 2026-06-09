9 de junio de 2026 - 20:03

El enigmático mensaje de Sebastián Villa que ilusiona a Boca

El delantero colombiano publicó una historia en sus redes sociales que incluye emojis con los colores del Xeneize.

Sebastián Villa, el referente de Independiente Rivadavia

Sebastián Villa, el referente de Independiente Rivadavia

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Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

El merecido e increíble presente de Independiente Rivadavia tiene varias explicaciones. Al buen trabajo deportivo llevado a cabo por sus directivos, se suma la enorme influencia de Alfredo Berti desde el banco de suplentes, y del capitán Sebastián Villa dentro del campo. Pero una de esas bases sólidas podría emigrar a Boca Juniors.

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Hace rato que el nombre del delantero colombiano resuena en Brandsen 805, donde ya estuvo y demostró su gran nivel. Inclusive, el propio jugador dejó abierta la puerta para el traspaso en varias declaraciones a la prensa. Por eso, el rumor está latente desde hace algunas semanas y fue reconocido por el entorno del club de La Ribera.

Con el acercamiento público en marcha, y ante la promesa de la Lepra de dejarlo ir si llega una buena oferta por su pase, Villa fue más allá y publicó un mensaje en sus redes sociales que invitan a pensar en la concreción de su regreso a Boca.

Sebastián Villa y un sugerente mensaje que podría ser para Boca:

Sebastián Villa y un mensaje que parece destinado a Boca

Es cierto que no hay confirmaciones de ninguna de las partes, y que hasta ahora sólo se trata de especulaciones, pero también es real que la imagen habla por sí misma.

En sus historias de Instagram, el colombiano compartió una foto de un momento importantísimo: pateando el penal ante River en la Copa Argentina 2025. Pero lo fuerte está abajo, con los emojis de corazón con los colores azul y amarillo (¿Boca Juniors?), una cara de sorpresa y alegría, y un avión. En el siguiente posteo, Villa compartió una publicación agregando el mensaje: "Estamos juntos pastor vamos por todo. Dios al mando".

Así, por estas horas los trascendidos recorren todas las redes sociales, vinculando a Sebastián Villa con un retorno al club donde se mantuvo entre 2018 y 2023, participando de 172 encuentros, donde convirtió 29 goles y repartió 33 asistencias.

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