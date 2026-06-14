14 de junio de 2026 - 00:00

Partidos del Mundial 2026 hoy, domingo 14 de junio: quiénes juegan, a qué hora y dónde verlo en vivo

La jornada del domingo contará con 5 partidos, pertenecientes a los grupos D, E y F. Curazao debuta por primera vez en su historia en un Mundial.

Mundial de la FIFA 2026

Mundial de la FIFA 2026

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Por Redacción Deportes

El Mundial 2026 continúa sin pausas y este domingo 14 de junio volverá a ofrecer una jornada cargada de fútbol con encuentros que mantendrán la atención de aficionados en todas partes del mundo. La competencia sigue avanzando en la fase de grupos y cada punto comienza a resultar determinante para las selecciones que aspiran a avanzar de ronda.

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Mundial 2026, Selección Argentina

A continuación, repasamos la programación completa de este domingo 14 de junio, con el detalle de los partidos previstos para la fecha, los horarios correspondientes en Argentina y las opciones de televisión y plataformas de streaming disponibles para seguir toda la acción en vivo.

Partidos del Mundial 2026 hoy, domingo 14 de junio: hora y TV

Australia vs. Turquía (Grupo D)

BC Place - Vancouver, Canadá

01:00 local | 01:00 de Argentina

Transmite TyC Sports, DSports, TV Pública, Disney+ Premium

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Australia vs Turqu&iacute;a

Australia vs Turquía

Alemania vs. Curazao (Grupo E)

NRG Stadium - Houston, Estados Unidos

14:00 local | 14:00 de Argentina

Transmite TyC Sports, DSports, Telefe, Disney+ Premium

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Alemania vs. Curazao

Alemania vs. Curazao

Países Bajos vs. Japón (Grupo F)

AT&T Stadium - Dallas/Arlington, Estados Unidos

17:00 local | 17:00 de Argentina

Transmite TyC Sports, DSports, Telefe, Disney+ Premium, Paramount+

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Ecuador vs. Costa de Marfil (Grupo E)

Lincoln Financial Field - Philadelphia, Estados Unidos

20:00 local | 20:00 de Argentina

Transmite TyC Sports, DSports, Telefe, Disney+ Premium, Paramount+

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Suecia vs. Túnez (Grupo F)

Estadio BBVA - Monterrey, México

23:00 local | 23:00 de Argentina

Transmite TyC Sports, DSports, Disney+ Premium, Paramount+

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