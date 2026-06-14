Partidos del Mundial 2026 hoy, domingo 14 de junio: quiénes juegan, a qué hora y dónde verlo en vivo

El Mundial 2026 continúa sin pausas y este domingo 14 de junio volverá a ofrecer una jornada cargada de fútbol con encuentros que mantendrán la atención de aficionados en todas partes del mundo. La competencia sigue avanzando en la fase de grupos y cada punto comienza a resultar determinante para las selecciones que aspiran a avanzar de ronda.