Partidos del Mundial 2026 hoy, domingo 14 de junio: quiénes juegan, a qué hora y dónde verlo en vivo

El Mundial 2026 continúa sin pausas y este domingo 14 de junio volverá a ofrecer una jornada cargada de fútbol con encuentros que mantendrán la atención de aficionados en todas partes del mundo. La competencia sigue avanzando en la fase de grupos y cada punto comienza a resultar determinante para las selecciones que aspiran a avanzar de ronda.
Mundial 2026, Selección Argentina
A continuación, repasamos la programación completa de este domingo 14 de junio, con el detalle de los partidos previstos para la fecha, los horarios correspondientes en Argentina y las opciones de televisión y plataformas de streaming disponibles para seguir toda la acción en vivo.
Partidos del Mundial 2026 hoy, domingo 14 de junio: hora y TV
Australia vs. Turquía (Grupo D)
BC Place - Vancouver, Canadá
01:00 local | 01:00 de Argentina
Transmite TyC Sports, DSports, TV Pública, Disney+ Premium
Alemania vs. Curazao (Grupo E)
NRG Stadium - Houston, Estados Unidos
14:00 local | 14:00 de Argentina
Transmite TyC Sports, DSports, Telefe, Disney+ Premium
Países Bajos vs. Japón (Grupo F)
AT&T Stadium - Dallas/Arlington, Estados Unidos
17:00 local | 17:00 de Argentina
Transmite TyC Sports, DSports, Telefe, Disney+ Premium, Paramount+
Ecuador vs. Costa de Marfil (Grupo E)
Lincoln Financial Field - Philadelphia, Estados Unidos
20:00 local | 20:00 de Argentina
Transmite TyC Sports, DSports, Telefe, Disney+ Premium, Paramount+
Suecia vs. Túnez (Grupo F)
Estadio BBVA - Monterrey, México
23:00 local | 23:00 de Argentina
Transmite TyC Sports, DSports, Disney+ Premium, Paramount+