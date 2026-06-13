Hallaron un cadáver en un vehículo frente al estadio donde entrena Irán para el Mundial 2026.

El hallazgo de un cadáver en avanzado estado de descomposición dentro de un vehículo estacionado frente al estadio Caliente de Tijuana, donde la selección de Irán realiza su preparación para el Mundial 2026 , provocó conmoción en la ciudad mexicana y motivó un importante despliegue de las fuerzas de seguridad.

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El cuerpo fue encontrado en el interior de una camioneta Toyota gris con matrícula del estado de California que permanecía estacionada en el predio de un supermercado ubicado frente al estadio, recinto utilizado diariamente por el seleccionado iraní para sus entrenamientos.

Según informó la agencia AFP, la policía de Tijuana detectó el vehículo luego de que vecinos y transeúntes advirtieran un fuerte olor proveniente de su interior. Tras la intervención de especialistas forenses equipados con trajes de protección, las autoridades abrieron el baúl y encontraron un cuerpo envuelto en una bolsa negra y con aparentes signos de violencia.

Fuentes de la fiscalía indicaron que el auto se encontraba estacionado en el lugar desde el miércoles anterior. La víctima aún no fue identificada y las autoridades iniciaron una investigación para determinar las circunstancias de la muerte y la posible participación de terceros.

Découverte macabre à Tijuana : un corps en état de décomposition a été retrouvé dans le coffre d'un véhicule garé près du stade Caliente, où s'entraîne la sélection iranienne. Une enquête est en cours. AFP pic.twitter.com/Mac6xRi4mt

El hallazgo se produjo poco después de una práctica de la selección de Irán, pero el cuerpo fue retirado una vez que el plantel abandonó las instalaciones deportivas . De acuerdo con los reportes oficiales, la rutina del equipo no sufrió alteraciones y los entrenamientos continuaron con normalidad.

Máxima seguridad para el seleccionado iraní

La presencia de la selección iraní en Tijuana se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad debido al contexto geopolítico internacional y a la situación de violencia que afecta a la región fronteriza.

El equipo asiático instaló su base de operaciones en México, en lugar de hacerlo en Estados Unidos, en medio de las tensiones derivadas del conflicto en Medio Oriente.

selecciòn de irán La selección de Irán se entrena en México por los conflictos que tiene su país con Estados Unidos.

Según trascendió, el plantel permanece permanentemente escoltado por efectivos de la Guardia Nacional mexicana durante sus desplazamientos entre el hotel y el estadio Caliente, un recorrido que demanda apenas un minuto.

El operativo de seguridad se mantuvo incluso durante el procedimiento realizado por las autoridades tras el hallazgo del cadáver.

Una ciudad golpeada por la violencia

El episodio volvió a poner el foco sobre la situación de seguridad en Tijuana, considerada una de las ciudades más violentas de México.

Durante el último año se registraron más de 1.200 homicidios en la ciudad, muchos de ellos vinculados a la actividad de organizaciones criminales y al narcotráfico.

Mientras la investigación avanza para esclarecer el caso, la selección iraní continúa con su preparación para el Mundial 2026. El conjunto persa debutará el próximo 15 de junio en el Grupo G frente a Nueva Zelanda en Los Ángeles. Posteriormente enfrentará a Bélgica el 21 de junio, también en California, y cerrará la fase de grupos ante Egipto el 26 de junio en Seattle.

Irán disputará así su séptima Copa del Mundo y la cuarta de manera consecutiva, tras haber participado en las ediciones de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, donde no logró superar la fase de grupos.