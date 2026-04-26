26 de abril de 2026 - 18:36

El fenómeno Independiente Rivadavia: ¿Qué más se le puede pedir a Alfredo Jesús Berti?

Alfredo Berti es el padre de este Independiente Rivadavia arrollador: campeón Copa Argenitna, puntero de la zona B, líder la tabla general e invicto en la Copa Libertadores.

Alfredo Jesús Berti, el hombre que cambió la historia de Independiente Rivadavia. Máximo ídolo de la institución.&nbsp;

Alfredo Jesús Berti, el hombre que cambió la historia de Independiente Rivadavia. Máximo ídolo de la institución. 

Foto:

Ramrio Gómez / Los Andes
Los Andes | Gustavo Villarroel
Por Gustavo Villarroel

Leé además

Por la fecha 16 del Torneo Apertura, Independiente Rivadavia recibió en su estadio a su clásico rival, Gimnasia y Esgrima. Mendoza es una verdadera fiesta. 

Video: enorme recibimiento de Independiente Rivadavia en el Bautista Gargantini en el superclásico de Mendoza

Por Sergio Faria
Independiente Rivadavia derrota por 3-1 a Gimnasia y Esgirma y el estadio Bautista Gargantini es una verdadera fiesta. 

Video: los goles de Independiente Rivadavia que bailó y goleó por 5-1 a Gimnasia en el superclásico de Mendoza

Por Sergio Faria
WhatsApp Image 2026-04-26 at 16.59.42 (2)
TORNEO APERTURA. Independiente Rivadavia gole&oacute; a Gimnsaia y Esgirma por 5-1 en el supercl&aacute;sico de Mendoza.&nbsp;

TORNEO APERTURA. Independiente Rivadavia goleó a Gimnsaia y Esgirma por 5-1 en el superclásico de Mendoza.

Independiente Rivadvaia: ¿Qué más se le puede pedir a este hombre?

Llegó al club por primera vez en 2017 y levantó un equipo que tenía destino de Torneo Federal A. Le cambió la cara y salvó la categoría. Volvió en 2023 y logró el ansiado ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino. Histórico.

Todo bajo el control de Alfredo Jesús Berti. Independiente Rivadavia debutó en la Copa Libertadores con un triunfo ante Bolivar. Y en su segundo partido internacional metió un Maracanazo. Triunfazo ante Fluminense por 2-1 con más de tres mil hinchas Azules copando todo Rio de Janeiro.

¿Le quedaba algo más? El superclásico de Mendoza. Y llegó el día. Lo ganó a lo Berti. Con humildad, ambición y un carácter arrollador. Triunfo histórico del Azul por 5-1 ante el Lobo del Parque.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Indpendiente golea por 5-1 a Gimnasia y Esgirma y la Catedral es una verdadera fiesta. 

Superclásico de Mendoza: las mejores fotos de las tribunas del estadio de Independiente Rivadavia

Un tremenda fiesta armaron Sartori y Villa en el parque con una goleada memorable frente al Lobo.

Histórica goleada de Independiente Rivadavia en el clásico: baile y fiesta en el Gargantini

Dos de los grandes protagonistas que tendrá el clásico mendocino: el capitán Azul, Sebastián Villa y el goleador Mensana, Agustín Módica.

Mendoza se viste de clásico: Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima, cara a cara otra vez

Liga Profesional: con tres clásicos se va armando el cuadro de Playoffs

Liga Profesional: con tres clásicos, se va armando el cuadro de Playoffs