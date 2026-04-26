El fenómeno Independiente Rivadavia: ¿Qué más se le puede pedir a Alfredo Jesús Berti?

Alfredo Berti es el padre de este Independiente Rivadavia arrollador: campeón Copa Argenitna, puntero de la zona B, líder la tabla general e invicto en la Copa Libertadores.

Alfredo Jesús Berti, el hombre que cambió la historia de Independiente Rivadavia. Máximo ídolo de la institución.

Definición de ídolo: es una imagen, objeto o deidad adorada como figura religiosa, o bien, una persona/cosa admirada con gran intensidad y entusiasmo. Se caracteriza por recibir veneración, devoción o un cariño excesivo, representando un ideal a seguir o un objeto de culto. Y hoy, con el diario del lunes, podemos afirmar que Alfredo Jesús Berti, se convirtió en el máximo ídolo de la rica historia que tiene el Club Sportivo Independiente Rivadavia.

WhatsApp Image 2026-04-26 at 16.59.42 (2) TORNEO APERTURA. Independiente Rivadavia goleó a Gimnsaia y Esgirma por 5-1 en el superclásico de Mendoza. Ramiro Gómez / Los Andes. Independiente Rivadvaia: ¿Qué más se le puede pedir a este hombre? Llegó al club por primera vez en 2017 y levantó un equipo que tenía destino de Torneo Federal A. Le cambió la cara y salvó la categoría. Volvió en 2023 y logró el ansiado ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino. Histórico.

Se tomó un descanso pero en 2024 regresó al Parque. Su lugar en el mundo, más allá que Rosario es su cuna. Logró la permanencia, construyó un equipo y en 2025, logró que Independiente Rivadavia levantara su primera medalla de oro al conquistar la Copa Argentina y sacó pasaporte a la Copa Libertadores 2026. Inédito en la historia del club.

Todo bajo el control de Alfredo Jesús Berti. Independiente Rivadavia debutó en la Copa Libertadores con un triunfo ante Bolivar. Y en su segundo partido internacional metió un Maracanazo. Triunfazo ante Fluminense por 2-1 con más de tres mil hinchas Azules copando todo Rio de Janeiro.