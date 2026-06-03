Independiente Rivadavia ya conoce cuándo jugará los octavos de final de la Copa Libertadores 2026

La Lepra mendocina enfrentará a Fluminense en una de las series más atractivas de la fase eliminatoria. La ida será en Río de Janeiro y la definición tendrá lugar en Mendoza.

La Lepra ya conoce su hoja de ruta: días y horarios para enfrentar a Fluminense.

Tras el receso provocado por la disputa del Mundial 2026, la Copa Libertadores volverá a escena en agosto con los cruces de octavos de final. Entre los equipos que buscarán avanzar a la siguiente instancia aparece Independiente Rivadavia , que protagonizó un histórico semestre en la fase de grupos y logró clasificarse como líder del Grupo C.

El conjunto mendocino tendrá una exigente prueba ante Fluminense, uno de los equipos con mayor tradición internacional del continente. La serie comenzará el martes 11 de agosto en Río de Janeiro y se definirá una semana más tarde, el 18 de agosto, en Mendoza.

Alfredo Berti, entrenador de Independiente Rivadavia Alfredo Berti, que en estos días se encuentra disfrutando del receso, destacó el gran semestre de la Lepra. Ramiro Gómez El equipo dirigido por Alfredo Berti y el Flu ya se enfrentaron en la fase regular, donde la Lepra le ganó en el Maracaná 2 a 1 y luego empató en el estadio Malvinas Argentinas 1 a 1

La condición de líder obtenida por los Azules en la fase de grupos le permitirá cerrar la llave en condición de local, un aspecto que podría resultar determinante en una eliminatoria de semejante magnitud.

El camino de los conducidos por Berti Independiente Rivadavia fue una de las sorpresas de la fase inicial del certamen continental. Con una campaña sólida y regular, logró quedarse con el primer puesto de su zona y ahora buscará seguir haciendo historia en su primera gran experiencia internacional.