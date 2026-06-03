3 de junio de 2026 - 22:19

Independiente Rivadavia ya conoce cuándo jugará los octavos de final de la Copa Libertadores 2026

La Lepra mendocina enfrentará a Fluminense en una de las series más atractivas de la fase eliminatoria. La ida será en Río de Janeiro y la definición tendrá lugar en Mendoza.

La Lepra ya conoce su hoja de ruta: días y horarios para enfrentar a Fluminense.

La Lepra ya conoce su hoja de ruta: días y horarios para enfrentar a Fluminense.

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Ramiro Gómez / Los Andes
Los Andes | Redacción Deportes
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El conjunto mendocino tendrá una exigente prueba ante Fluminense, uno de los equipos con mayor tradición internacional del continente. La serie comenzará el martes 11 de agosto en Río de Janeiro y se definirá una semana más tarde, el 18 de agosto, en Mendoza.

Alfredo Berti, entrenador de Independiente Rivadavia
Alfredo Berti, que en estos d&iacute;as se encuentra disfrutando del receso, destac&oacute; el gran semestre de la Lepra.&nbsp;

Alfredo Berti, que en estos días se encuentra disfrutando del receso, destacó el gran semestre de la Lepra.

El equipo dirigido por Alfredo Berti y el Flu ya se enfrentaron en la fase regular, donde la Lepra le ganó en el Maracaná 2 a 1 y luego empató en el estadio Malvinas Argentinas 1 a 1

La condición de líder obtenida por los Azules en la fase de grupos le permitirá cerrar la llave en condición de local, un aspecto que podría resultar determinante en una eliminatoria de semejante magnitud.

El camino de los conducidos por Berti

Independiente Rivadavia fue una de las sorpresas de la fase inicial del certamen continental. Con una campaña sólida y regular, logró quedarse con el primer puesto de su zona y ahora buscará seguir haciendo historia en su primera gran experiencia internacional.

Independiente Rivadavia vs Fluminense de Brasil
El goleador del Parque y de la Copa Libertadores, el paraguayo Alex Arce, quien disputar&aacute; el Mundial junto a la selecci&oacute;n guaran&iacute;.

El goleador del Parque y de la Copa Libertadores, el paraguayo Alex Arce, quien disputará el Mundial junto a la selección guaraní.

El equipo mendocino afrontará una serie de alto voltaje frente al conjunto brasileño, que intentará hacer valer su experiencia en este tipo de competencias. Sin embargo, la ilusión de los hinchas azules crece con la posibilidad de definir la clasificación en el estadio Bautista Gargantini.

Cuándo jugará Independiente Rivadavia

Partido de ida

Fluminense vs. Independiente Rivadavia

Martes 11 de agosto

19 (hora de Argentina)

Río de Janeiro, Brasil

Partido de vuelta

Independiente Rivadavia vs. Fluminense

Martes 18 de agosto

19.00 (hora de Argentina)

Mendoza, Argentina

Copa Libertadores: Independiente Rivadavia vs Fluminense de Brasil
En el estadio Malvinas Argentinas la Lepra enfrent&oacute; al Flu, fue empate: 1 a 1.&nbsp;

En el estadio Malvinas Argentinas la Lepra enfrentó al Flu, fue empate: 1 a 1.

Los cruces de octavos de final

Lado izquierdo del cuadro

  • Estudiantes de La Plata vs. Universidad Católica
  • Rosario Central vs. Corinthians
  • Deportes Tolima vs. Independiente del Valle
  • Cruzeiro vs. Flamengo

Lado derecho del cuadro

  • Mirassol vs. Liga de Quito
  • Cerro Porteño vs. Palmeiras
  • Platense vs. Coquimbo Unido
  • Fluminense vs. Independiente Rivadavia

Los encuentros se disputarán entre el 11 y el 20 de agosto y determinarán los ocho equipos que avanzarán a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026.

Para Independiente Rivadavia será una oportunidad histórica de seguir escribiendo páginas doradas en el torneo más importante del continente.

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