Independiente Rivadavia ya conoce cuándo jugará los octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Tras el receso provocado por la disputa del Mundial 2026, la Copa Libertadores volverá a escena en agosto con los cruces de octavos de final. Entre los equipos que buscarán avanzar a la siguiente instancia aparece Independiente Rivadavia , que protagonizó un histórico semestre en la fase de grupos y logró clasificarse como líder del Grupo C.
El conjunto mendocino tendrá una exigente prueba ante Fluminense, uno de los equipos con mayor tradición internacional del continente. La serie comenzará el martes 11 de agosto en Río de Janeiro y se definirá una semana más tarde, el 18 de agosto, en Mendoza.
Alfredo Berti, entrenador de Independiente Rivadavia
Alfredo Berti, que en estos días se encuentra disfrutando del receso, destacó el gran semestre de la Lepra.
Ramiro Gómez
El equipo dirigido por Alfredo Berti y el Flu ya se enfrentaron en la fase regular, donde la Lepra le ganó en el Maracaná 2 a 1 y luego empató en el estadio Malvinas Argentinas 1 a 1
La condición de líder obtenida por los Azules en la fase de grupos le permitirá cerrar la llave en condición de local, un aspecto que podría resultar determinante en una eliminatoria de semejante magnitud.
El camino de los conducidos por Berti
Independiente Rivadavia fue una de las sorpresas de la fase inicial del certamen continental. Con una campaña sólida y regular, logró quedarse con el primer puesto de su zona y ahora buscará seguir haciendo historia en su primera gran experiencia internacional.
Independiente Rivadavia vs Fluminense de Brasil
El goleador del Parque y de la Copa Libertadores, el paraguayo Alex Arce, quien disputará el Mundial junto a la selección guaraní.
Marcelo Álvarez
El equipo mendocino afrontará una serie de alto voltaje frente al conjunto brasileño, que intentará hacer valer su experiencia en este tipo de competencias. Sin embargo, la ilusión de los hinchas azules crece con la posibilidad de definir la clasificación en el estadio Bautista Gargantini.
Cuándo jugará Independiente Rivadavia
Partido de ida
Fluminense vs. Independiente Rivadavia
Martes 11 de agosto
19 (hora de Argentina)
Río de Janeiro, Brasil
Partido de vuelta
Independiente Rivadavia vs. Fluminense
Martes 18 de agosto
19.00 (hora de Argentina)
Mendoza, Argentina
Copa Libertadores: Independiente Rivadavia vs Fluminense de Brasil
En el estadio Malvinas Argentinas la Lepra enfrentó al Flu, fue empate: 1 a 1.
Marcelo Álvarez
Los cruces de octavos de final
Lado izquierdo del cuadro
- Estudiantes de La Plata vs. Universidad Católica
- Rosario Central vs. Corinthians
- Deportes Tolima vs. Independiente del Valle
- Cruzeiro vs. Flamengo
Lado derecho del cuadro
- Mirassol vs. Liga de Quito
- Cerro Porteño vs. Palmeiras
- Platense vs. Coquimbo Unido
- Fluminense vs. Independiente Rivadavia
Los encuentros se disputarán entre el 11 y el 20 de agosto y determinarán los ocho equipos que avanzarán a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026.
Para Independiente Rivadavia será una oportunidad histórica de seguir escribiendo páginas doradas en el torneo más importante del continente.