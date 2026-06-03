Gimnasia y Esgrima pone primera, comienza la pretemporada con cambios y expectativas renovadas

Tras completar una primera rueda positiva en su regreso a la máxima categoría del fútbol argentino después de 43 años , Gimnasia y Esgrima retomará este jueves los entrenamientos luego de varias semanas de licencia, con la mirada puesta en una extensa pretemporada de cara al segundo semestre del año de la Liga Profesional.

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El Lobo mendocino cerró una primera parte de la temporada con altibajos, aunque logró mantenerse lejos de los puestos de descenso, uno de los principales objetivos desde su retorno a la máxima categoría del fútbol argentino.

El Lobo junto a su hinchada, en el estadio Víctor Legrotaglie, vivió grandes momentos en el primer semestre del año.

La vuelta a las prácticas estará encabezada por Darío Franco, quien finalmente fue ratificado por la dirigencia para continuar al frente del equipo . La continuidad del entrenador había quedado envuelta en cierta incertidumbre tras la dura derrota por 5 a 1 ante Independiente Rivadavia en el histórico clásico mendocino disputado en Primera División.

Aquella goleada dejó al entrenador cordobés en el centro de las críticas. Sin embargo, puertas adentro del club también valoraron los números de su gestión, ya que sumó más puntos en apenas cinco partidos que el cuerpo técnico anterior. Además, cerró el campeonato con una importante victoria por 2 a 1 frente a Defensa y Justicia , en un encuentro cargado de emoción.

Darío Franco El flamante entrenador al frente de la segunda práctica en el Lobo, que tuvo lugar en el Predio del Aeropuerto. PrensaGyE

La continuidad del entrenador

Con la confirmación de Franco, Gimnasia inicia una nueva etapa con el desafío de sostener la categoría, un objetivo exigente pero que hasta el momento ha logrado cumplir.

El año había comenzado con grandes expectativas bajo la conducción de Ariel Broggi, el entrenador que condujo al equipo al histórico ascenso conseguido en octubre de 2025. Sin embargo, con el correr de los partidos el rendimiento fue decayendo y la dirigencia decidió anticiparse con un cambio de rumbo, apostando por la llegada de Franco.

Varias bajas y un posible refuerzo

En el inicio de esta nueva etapa habrá varios futbolistas que no se reintegrarán a los entrenamientos. Algunos dejaron de ser considerados por el club y otros no entrarían en los planes del entrenador para la segunda mitad de la temporada.

Los jugadores que no continuarán en Gimnasia son Tomás O'Connor, Tomás Ortiz, Nicolás Linares, Tobías Servera y Juan Pablo Álvarez. Tanto Servera como O'Connor regresarán a Rosario Central, dueño de sus pases. En tanto, Juan Pablo Álvarez podría continuar su carrera en el fútbol uruguayo, mientras que Linares y Ortiz volverán a sus respectivos clubes de origen.

Marcelo Eggel La zurda del Chelo Eggel, es una de las que más seduce a la dirigencia mensana. PrensaMaipú

El Chelo Eggel en la mira

Por el momento, esas serían las principales bajas del plantel. En cuanto a las incorporaciones, el único nombre que aparece con fuerza es el del defensor central Fabio Pereyra, actualmente en Huracán. Sin embargo, todavía no hay confirmación oficial sobre avances en la negociación.

En tanto que, otro de los nombres que suena con fuerza es el de Marcelo Eggel. El jugador de Deportivo Maipú está en el radar de la dirigencia mensana y es uno de los futbolistas que más seducen al cuerpo técnico del Lobo.

Pretemporada y amistosos

Gimnasia afrontará esta etapa con expectativas renovadas y una preparación que incluirá una serie de encuentros amistosos. La extensa pausa del calendario, motivada por la disputa de la Copa del Mundo 2026, México, Estados Unidos y Canadá, le permitirá al cuerpo técnico trabajar con mayor profundidad en la puesta a punto del equipo.

El regreso oficial a la competencia está previsto para la última semana de julio, cuando vuelva a rodar la pelota en la Liga Profesional.