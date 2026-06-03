3 de junio de 2026 - 18:21

No todo se frena en el fútbol argentino: a pesar del Mundial 2026, el calendario del ascenso continúa

Los equipos del ascenso de nuestro país seguirán disputando sus partidos en paralelo a la disputa de la Copa del Mundo.

El fútbol argentino no para. Durante la Copa del Mundo, el ascenso seguirá disputándose.&nbsp;

El fútbol argentino no para. Durante la Copa del Mundo, el ascenso seguirá disputándose. 

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Ramiro Gómez
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Por Emanuel Cenci

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Cada cuatro años, gran parte del fútbol mundial se frena para vivir un evento que centra la atención de propios y extraños. En Argentina, la pasión por la Copa del Mundo se lleva puesto todo, dejando en un segundo plano lo ocurrido con el deporte, y hasta lo que acontece con el día a día de la política, la sociedad y la economía. Cuando sale la Albiceleste a la cancha, nadie quiere estar lejos de la tribuna o la TV.

La lógica indicaría que las competencias de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también frenen con su actividad, para dejarle espacio a la participación del elenco nacional en el máximo certamen del deporte y evitar que las canchas a lo largo y ancho del país sufran una merma de público. Sin embargo, el calendario del ascenso marca lo contrario.

El fútbol argentino no frenará por el Mundial 2026:

Pino-Ulariaga-Sosa
Los mendocinos seguirán jugando durante el Mundial 2026

Los mendocinos seguirán jugando durante el Mundial 2026

La Primera Nacional dispone la disputa de partidos durante casi todo el mes de junio. Hasta el 14 se jugará la Primera Rueda, para luego dar inicio a las revanchas a partir del 4 de julio. Inclusive, hay una fecha programada para el mismo fin de semana de la final del Mundial. Mientras las dos mejores selecciones busquen levantar el trofeo más deseado, Godoy Cruz estará retornando de su encuentro contra Deportivo Madryn, y el Deportivo Maipú tendrá la atención puesta en medirse con San Martín de Tucumán.

También lo sufrirán los equipos mendocinos del Torneo Federal A. Huracán Las Heras, Atlético Club San Martín, y FADEP no tendrán descanso alguno, y completarán la Primera Fase del Grupo 3 en paralelo a las presentaciones de la Selección Argentina en Estados Unidos. El 19 de julio, el día de finalización del Mundial, la categoría definirá las clasificaciones a la Zona Campeonato y Reválida.

Los que no jugarán son los elencos de la Liga Profesional, que ya entraron en vacaciones. De todas formas, si estarán realizando la pretemporada para dar inicio a la segunda parte del año. Así, mientras todos frenan y organizan su vida para disfrutar de un evento que siempre es único e irrepetible, el fútbol argentino seguriá como su rutina normal.

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