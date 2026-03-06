6 de marzo de 2026 - 17:47

Bomba: AFA anunciaría la creación de una nueva categoría en el fútbol argentino

Sería este sábado, en la 3ra Reunión de Dirigentes que se realizará en Córdoba. Comenzaría a disputarse en 2027, y reuniría a 64 elencos de todo el país.

AFA anunciará una nueva categoría este sábado en Córdoba

Por Emanuel Cenci

La Asociación del Fútbol Argentino -AFA- soltará este sábado una fuerte noticia para la estructura del deporte local, y en especial del ascenso: la creación de una nueva categoría a partir del 2027, compuesta por 64 equipos de diversas partes del país.

La información se viene hablando en los pasillos de las instituciones de toda la Argentina desde hace semanas. Después de casi diez años desde su desaparición, el ente rector del fútbol local volvería a poner en vigencia el Torneo Federal B. Lo único que restaría conocer es si mantendrá el nombre de antaño o si lo cambiará por otro.

AFA anunciaría el regreso del Torneo Federal B:

image
El Consejo Federal del F&uacute;tbol Argentino tendr&aacute; una nueva divisional en 2027

El Consejo Federal del Fútbol Argentino tendrá una nueva divisional en 2027

Según pudo reconstruir el portal Ascenso del Interior, todos los detalles estarían prácticamente arreglados. En principio serían 64 equipos de todo el país quienes integrarían la cuarta categoría de Argentina. Esto responde a la necesidad de diagramar ocho regiones deportivas (con el criterio de ordenamiento por cercanía geográfica). Basándose en lo observado en el Torneo Regional Federal Amateur, las mismas serían: Bonaerense Norte y Sur, Litoral Norte y Sur, Norte, Centro, Cuyo, y Patagónica.

La forma de clasificación a dicho certamen se daría por mérito deportivo, pero también a través de invitaciones para instituciones que lo merezcan por buenos rendimientos dentro de la cancha, infraestructura, economía, o historia. Eso sí, dentro del propio certamen habría ascensos y descensos fijos.

Su duración estaría rondando los ocho meses, ya que comenzaría en abril de 2027 con la disputa de la fase de grupos, y finalizaría en diciembre de dicho año con las finales por el campeonato. Mientras tanto, el Regional Federal seguiría existiendo pero se transformaría en la quinta categoría de AFA, jugándose en formato extendido entre agosto y diciembre.

La noticia sería confirmada con bombos y platillos durante la tercera reunión de dirigentes del fútbol argentino, prevista para este sábado 7 de marzo a las 19 horas, en el Estadio Cubierto Ángel Sandrín, de Instituto de Cordoba.

¿Qué equipos mendocinos podrían estar en el nuevo certamen de AFA?

huracan-san-rafael (1)

Si bien no trascendieron nombres, los hinchas de varias instituciones de Mendoza ya se ilusionan con formar parte de la flamante categoría de la AFA en su primera edición.

Entre otros clubes fuertes, podrían estar Huracán de San Rafael, Pacífico de General Alvear y Atlético Argentino por sus buenas actuaciones en los últimos Regionales. Además, también podría ser el destino de instituciones que no participaron de la estructura de AFA en estos años, pero que también son históricos en la región.

En Cuyo, también prenden velitas Estudiantes de San Luis, Unión de Villa Krause, y Sportivo Desamparados de San Juan, que quedaron en las puertas del ascenso en el pasado reciente.

