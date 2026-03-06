Renunció Vítolo a la IGJ y lamentó dejar trunca su tarea contra ámbitos "considerados intocables"

Después de las recientes declaraciones del nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo , presentó finalmente este viernes su renuncia al cargo y dejó un mensaje con tono crítico en el que lamentó no haber podido terminar algunas de las investigaciones que había iniciado, entre ellas las vinculadas a “ámbitos históricamente considerados intocables”.

Vítolo se había convertido en los últimos meses en una de las caras visibles del Gobierno en la ofensiva contra la AFA. Desde la IGJ había impulsado la revisión de los estados contables de la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia e incluso solicitó la designación de veedores para supervisar su funcionamiento institucional.

La dimisión se produce después de que el nuevo ministro de Justicia, quien asumió ayer mismo, pidiera la renuncia de varios funcionarios del área para conformar su propio equipo de gestión.

En la carta dirigida al presidente Javier Milei, Vítolo confirmó que su salida respondió a un pedido del nuevo titular de la cartera.

“Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de presentar formalmente mi renuncia al cargo de Inspector General de Justicia de la Nación (…) decisión que adopto en razón de que se me ha solicitado el apartamiento de las funciones que actualmente ejerzo”, señaló en el texto.

Vítolo sostuvo que acepta la decisión “con orgullo y serenidad”, y defendió el trabajo realizado durante su gestión al frente del organismo.

Según afirmó, su objetivo fue hacer valer “el imperio de la ley y los intereses del Estado Nacional y los ciudadanos” frente a “estructuras de poder que durante demasiado tiempo parecieron habituadas a actuar al margen de los controles que rigen para el resto de las instituciones de la República”.

Aunque en ningún momento menciona explícitamente a la AFA en la carta de renuncia, fuentes cercanas al exfuncionario interpretaron esa referencia como una alusión directa a la investigación que llevaba adelante sobre la conducción del fútbol argentino, donde había puesto el foco en el poder del presidente Claudio Tapia y del tesorero Pablo Toviggino, destacó diario La Nación.

Durante su gestión, Vítolo también impulsó cambios dentro de la IGJ, que según explicó buscaban modernizar el organismo y ampliar su rol de control. Por eso, en su carta destacó la “reconfiguración” de la institución, el impulso a la modernización normativa y los avances en eficiencia administrativa.

Sin embargo, reconoció que algunos proyectos quedaron inconclusos.

Pablo Toviggino, la mano derecha de "Chiqui" Tapia. Es el principal inversor en Carnaval Stream. "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino Archivo

“Lamento no haber podido culminar plenamente (…) algunas de las tareas iniciadas, entre ellas la modernización tecnológica y la digitalización total de la institución, y aquellas orientadas a ordenar y transparentar ámbitos que históricamente eran considerados intocables”, escribió.

En el cierre del mensaje, Vítolo expresó su deseo de que la próxima gestión continúe con ese camino y pidió que se priorice “el interés del Estado Nacional y del pueblo argentino por encima de cualquier presión corporativa, privilegio sectorial o ideología”.

Desde el Gobierno buscaron bajar el tono a la interpretación de un posible giro en la estrategia tras la salida de Vítolo. En la Casa Rosada aseguraron a diario La Nación que “no cambia un ápice la posición del Gobierno sobre la AFA”, pese al movimiento fuerte en la IGJ.