Guillermo Barros Schelotto se sumó a las polémicas con AFA: "Los hinchas quieren la Libertadores"

El DT de Vélez Sarsfield se mostró en contra de los cambios en el reparto de cupos para la Copa Libertadores y Copa Sudamericana

En el medio del revuelo que causó la noticia acerca del cambio en el reparto de cupos para la participación en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, el entrenador Guillermo Barros Schelotto emitió su opinión. Fiel a su estilo sin tapujos y muy frontal, se paró en la vereda de enfrente de AFA.

La reflexión del director ténico se dio en el marco de una conferencia de prensa en el estadio de Liniers, donde fue consultado por la modificación del Comité Ejecutivo de AFA respecto a la clasificación a los torneos internacionales. Lejos de tirar la pelota afuera, el Mellizo respondió con sinceridad.

Guillermo Barros Schelotto discrepa con AFA: "HUBIERA DEJADO COMO ESTABA Y SI TE TOCA PERDER... TE LA TENÉS QUE BANCAR"



Guillermo Barros Schelotto no esquivó la POLÉMICA y respondió sobre el cambio en AFA: ¡El 3° de la Tabla Anual ya no jugará el repechaje de la #Libertadores, sino que lo hará el 9°!



¿Lo bancás? pic.twitter.com/1UWNKMGG18 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 6, 2026 Para el DT de Vélez, lo mejor hubiese sido mantener el método actual, y no reemplazar lo que es justo. “No es para generar ningún tipo de polémica, pero lo hubiera dejado como estaba y, si te toca perder, te la tenés que bancar porque hubo uno que fue mejor que vos. El fútbol es así, uno gana y otro pierde”, lanzó al respecto.

Luego, Chapita opinó sobre si es mejor disputar una fase previa de Libertadores o la Sudamericana. “Si te tocó jugar ahí porque saliste tercero y fuiste mejor que 27, es mejor jugar Copa Libertadores que Sudamericana. Los hinchas quieren jugar la Libertadores, no la Sudamericana", ponderó.

Por último, reiteró que lo importante es competir en el máximo nivel posible, independientemente de si toca ganar o perder. "Si después perdés en una instancia, considerá que también podrías haber perdido en zona de fase, es lo mismo, no la ganaste. Nada más, pero yo no la hubiera cambiado”, cerró con contundencia.