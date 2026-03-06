6 de marzo de 2026 - 17:02

Guillermo Barros Schelotto se sumó a las polémicas con AFA: "Los hinchas quieren la Libertadores"

El DT de Vélez Sarsfield se mostró en contra de los cambios en el reparto de cupos para la Copa Libertadores y Copa Sudamericana

Guillermo Barros Schelotto cruzó a la AFA

Los Andes | Redacción Deportes
El Mellizo y el Muñeco fueron compañeros en la Selección Argentina, el domingo pasado volvieron a cruzarse en una cancha como DT, en la noche en que River cayó en Liniers ante Vélez.

Guillermo Barros Schelotto discrepa con AFA:

Para el DT de Vélez, lo mejor hubiese sido mantener el método actual, y no reemplazar lo que es justo. “No es para generar ningún tipo de polémica, pero lo hubiera dejado como estaba y, si te toca perder, te la tenés que bancar porque hubo uno que fue mejor que vos. El fútbol es así, uno gana y otro pierde”, lanzó al respecto.

Luego, Chapita opinó sobre si es mejor disputar una fase previa de Libertadores o la Sudamericana. “Si te tocó jugar ahí porque saliste tercero y fuiste mejor que 27, es mejor jugar Copa Libertadores que Sudamericana. Los hinchas quieren jugar la Libertadores, no la Sudamericana", ponderó.

Por último, reiteró que lo importante es competir en el máximo nivel posible, independientemente de si toca ganar o perder. "Si después perdés en una instancia, considerá que también podrías haber perdido en zona de fase, es lo mismo, no la ganaste. Nada más, pero yo no la hubiera cambiado”, cerró con contundencia.

Así, las voces en contra de la medida tomada por AFA se siguen sumando. La salida de River Plate, la enemistad entre el ente rector y Estudiantes de La Plata, y la oposición silenciosa de Racing Club se agregó una figura importante del fútbol local, que representa a Vélez pero también resulta un guiño a Boca Juniors.

