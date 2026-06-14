Una de las primera polémicas se sucitó en el partido Qatar vs. Suiza

El duelo entre Qatar y Suiza ha sido uno de los más comentados tras la jornada sabatina en el Mundial 2026. Y no solo por la épica de del país árabe, quien empató el partido en el último minuto, logrando así su primer punto en una cita planetaria.

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Resulta que hubo polémica por el gol de los europeos, con que abrieron la cuenta mediante lanzamiento penal. Todo ocurrió a los 13 minutos del encuentro. Tras un centro al área y un cabezazo ofensivo, el arquero qatarí Mahmud Abunada impactó contra Remo Freuler.

El árbitro hondureño Héctor Saíd Martínez Sorto señaló penal y, después de una revisión "silenciosa" desde la cabina de videoarbitraje, mantuvo su decisión. Breel Embolo convirtió la ejecución.

Pero, no quedó todo ahí y la polémica se instaló de inmediato. Las repeticiones televisivas generaron dudas sobre la posición de los futbolistas suizos que participaron de la acción.

Tanto el cabeceador como Freuler quedaron bajo sospecha de un posible fuera de juego en los instantes previos al penal, que no tenía discusión.

Más aún se levantaron suspicacias, ya que la FIFA no ofreció las imágenes de la Sala VAR -algo obligatorio al chequearse la jugada- que confirmaran que Remo Freuler no estaba en posición antirreglamentaria antes de recibir la falta.

La ausencia de la habitual animación con el trazado de líneas alimentó los cuestionamientos en redes sociales y entre los propios espectadores. Ante las versiones que circularon durante y después del encuentro, la FIFA difundió un comunicado para aclarar lo sucedido.

El organismo deportivo señaló: “Durante el partido entre Qatar y Suiza en el área de la Bahía de San Francisco, una breve interrupción técnica impidió que se generara la animación gráfica del fuera de juego antes del penal otorgado a Suiza en el minuto 14. El problema se resolvió rápidamente”.

La entidad organizadora mostró junto al escrito las imágenes del no fuera de juego de Suiza.

"Las líneas utilizadas por el VAR para comprobar la posición de los jugadores relevantes no mostraron al jugador atacante en posición de fuera de juego en ninguna de las dos situaciones inmediatamente anteriores a la decisión del penal", sostuvo el organismo.