Suiza y Qatar firmaron otro empate en el Grupo "B"

En uno de los partidos correspondiente al grupo B del Mundial 2026, Qatar y Suiza empataron 1 a 1. Es el primer punto conquistado por la selección del país árabe en la historia de los mundiales.

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Es además el primer empate que le cobran a los suizos en su historia en las copas del mundo.

Los goles fueron marcados por Breel Embolo para Suiza a los 17 del primer tiempo y Boualem Khoukhi para Qatar a los 94 del tiempo agregado.

De esta forma las cuatro selecciones de esta zona están con 1 punto, dado que en el inicio de la actividad futbolística en el grupo, Canadá y Bosnia también igualaron 1 a 1.

Los Suizos pudieron liquidarlo en el primer tiempo, pero se dejaron estar.

Hubo debut de asiáticos y europeos en el estadio de la Bahía en la ciudad de San Francisco. Qatar es el campeón de su continente y los helvéticos son un elenco en constante crecimiento.

Llamó la atención la camiseta que visitó el elenco europeo, de color menta y que representa la tonalidad del pasaporte de Suiza. Ingenioso y peculiar.

listo Yusuf Abdurisag de Qatar en acción durante el match de Qatar contra Suiza, en San Francisco, Estados Unidos. EFE/EPA/BENJAMIN FANJOY

Entretenido juego

Fue Qatar el primero, que llamó la atención de los aficionados porque antes de los cinco minutos Edimilson Junior casi, casi rompe el cero a cero. Pero el arquero de Suiza: Gregor Kobel estuvo muy seguro para neutralizar el peligro.

Después de esa acción de peligro, Suiza tomó las riendas del ataque y empezó a trabajar y pulir el balón con profundidad y buenos pases. Por momentos recordó a pasajes, escenas y gestos técnicos de la selección estadounidense ante Paraguay el viernes a la noche.

El suizo Ndoyé avisó casi a los cinco minutos de juego, pero el golero qatarí estuvo seguro para neutralizar el peligro.

Mención aparte merece Mahmoud Abunad, el arquero del elenco bordó porque gracias a él, su equipo no se comió una goleada que hubiera sido histórica, tapó nueve pelotas de gol en todo el cotejo.

Al cuarto de hora de juego, a través de un penal, bien ejecutado por Embolo Suiza se punto en ventaja por la mínima. hay que destacar que por primera vez en la historia en sus participaciones mundialistas le cobran a favor un penal al conjunto Suizo.

Recién al media hora de juego, Qatar tuvo su primer tiro de esquina, pero no le sacó provecho.

Qatar estuvo inseguro en la retaguardia y suiza no pudo demostrar con goles su superioridad futbolística o sea el seleccionado europeo tuvo la pelota, pero no supo que hacer con ella.

En el complemento, Qatar se dio cuenta que si pasaba la mitad de la cancha a los suizos les costaba volver y así hubo pasajes muy entretenidos y parejos.

Cuando pareció que los dirigidos por Murat Yakín embolsaban los tres puntos, en los descuentos Boualem Khoukh conectó muy bien de cabeza un centro que tiró Jalil Hasabeub y marcó el empate definitivo.

Lo que viene

En la próxima fecha, Suiza se enfrentará con Bosnia y Herzegovina, mientras que Qatar no la tendrá nada fácil ante uno de los organizadores, que es Canadá.