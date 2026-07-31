Tras las críticas, la FIFA dio marcha atrás con la privatización del Mundial

El presidente de la FIFA , el suizo Gianni Infantino, anunció hoy mediante un mensaje difundido en las plataformas oficiales del organismo, que decidió dejar sin efecto la iniciativa conocida como FIFA Forward Enterprise (FFE).

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La propuesta, que contemplaba la cesión de derechos comerciales y la organización de determinados eventos a empresas privadas, había generado una fuerte resistencia entre varias confederaciones, entre ellas la UEFA , la Concacaf y la AFC , lo que terminó por bloquear su avance.

En su comunicado, Infantino señaló que el proyecto buscaba ofrecer nuevas herramientas de desarrollo para las asociaciones miembro, especialmente en federaciones con menos recursos, y que su implementación dependía de un respaldo mayoritario dentro de la estructura de la FIFA. Sin embargo, explicó que el proceso de consultas reveló diferencias profundas entre los actores involucrados, incompatibles con el objetivo de fortalecer la unidad dentro del fútbol mundial.

“Tras escuchar cuidadosamente todas las opiniones, se ha hecho evidente que el proyecto ha generado divisiones de una naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no están en el interés del objetivo establecido en primer lugar ”, expresó el ente que conduce Gianni Infantino en el escrito difundido a través de sus redes sociales.

El titular de la FIFA sostuvo que, tras evaluar las posiciones de las confederaciones y de los distintos sectores consultados, quedó claro que la iniciativa había generado tensiones que contradecían el espíritu con el que fue concebida. Por ese motivo, confirmó que el plan no seguirá adelante y que la organización retomará el camino del consenso para definir futuros mecanismos de apoyo y crecimiento.

Infantino adelantó además que convocará a federaciones, confederaciones y otros actores relevantes en las próximas semanas para trabajar en alternativas que permitan impulsar el desarrollo del fútbol sin generar divisiones internas. Según expresó, la prioridad será reforzar la cooperación y garantizar que cualquier nuevo programa responda a las necesidades reales de las asociaciones miembro y contribuya a expandir el deporte en todos los continentes.

La fuerte oposición de la UEFA

A las federaciones miembro de la UEFA el plan de Infantino no les gustó y acordaron boicotear todas las competiciones de la FIFA en protesta por el plan de ceder una participación de los ingresos del Mundial a inversores de capital privado.

Esto implicaría afectar al Mundial femenino Sub 20, que es el próximo torneo organizado por FIFA pos Copa Mundial y que se disputará en Europa.

“La UEFA y sus asociaciones nacionales no participarán en competiciones de la FIFA”, había dicho el ente rector del fútbol europeo tras una reunión urgente en línea de sus 55 miembros el jueves y a través de un comunicado publicado en su página.

El comunicado señalaba además: “La Copa del Mundo no puede considerarse un producto de inversión. Es uno de los mayores legados deportivos del fútbol. Se ha construido a lo largo de generaciones gracias al trabajo de jugadores, selecciones nacionales y aficionados de todos los continentes. Ninguna parte de ella debería entregarse jamás a inversores privados. La Copa del Mundo no está en venta”.

“Este modelo no tiene cabida en el fútbol mundial. El futuro del fútbol no puede estar condicionado por las expectativas de quienes priorizan maximizar sus beneficios económicos. Tampoco pueden los intereses de las federaciones nacionales, las ligas, los clubes, los jugadores y los aficionados quedar subordinados a las ganancias de los inversores. El fútbol no puede hipotecar su futuro por dinero“, concluía el comunicado de la UEFA.

Ahora, tras el anuncio de Infantino, se espera que la tensión por el conflicto quede desactivada.