30 de julio de 2026 - 15:57

Conflicto: La UEFA amenaza con boicotear a la FIFA y los Mundiales si avanza el plan de Gianni Infantino

UEFA rechazó de manera "unánime e inequívoca" la propuesta para privatizar parte de la gestión comercial de la Copa del Mundo. Conflicto mundial.

CONFLECTO UEFA - FIFA. Gianni Infantino y Aleksander Ceferin, enfrentados por el proyecto comercial de la FIFA.

CONFLECTO UEFA - FIFA. Gianni Infantino y Aleksander Ceferin, enfrentados por el proyecto comercial de la FIFA.

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GENTILEZA.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Un conflicto sin precedentes sacude los cimientos del fútbol internacional. La UEFA, conducida por Aleksander Ceferin, advirtió oficialmente que sus 55 federaciones asociadas boicotearán todas las competencias de la FIFA —incluidos los próximos Mundiales— si Gianni Infantino no da marcha atrás con su polémico plan de reestructuración comercial.

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El detonante fue la propuesta para crear FIFA Forward Enterprise, una unidad de negocio diseñada para administrar los derechos y eventos del Mundial de Selecciones, el Mundial de Clubes y otras competencias oficiales.

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Conflicto: La UEFA amenaza con boicotear a la FIFA y los Mundiales si avanza el plan de Gianni Infantino.

"¿La Copa del Mundo en venta?": el duro comunicado de la UEFA

Desde la sede del fútbol europeo emitieron una postura conjunta en la que calificaron la iniciativa de Infantino como "irresponsable e indefendible", acusando a la FIFA de actuar en secreto y bajo intimidación hacia las federaciones.

La gran preocupación del organismo europeo radica en la pérdida de control deportivo frente a intereses corporativos:

  • Injerencia de capitales privados: Temen que las decisiones sobre calendarios y formatos respondan a accionistas y no al bienestar del deporte.

  • Falta de transparencia: Denuncian que el proyecto se gestó sin una consulta previa representativa.

  • Gobierno por coerción: Acusan a la FIFA de imponer un ultimátum a las federaciones nacionales.

En qué consiste el polémico plan de Gianni Infantino?

El proyecto impulsado por la conducción de la FIFA contempla la creación de la empresa FIFA Forward Enterprise. La propuesta clave que encendió las alarmas en Europa es la venta de entre el 20% y el 30% de esta nueva firma a inversores privados.

ASPECTO POSICIÓN DE LA FIFA POSTURA DE LA UEFA
Inversión privada Venta de hasta el 30% sin ceder poder de control. Inaceptable: "El fútbol cambiaría para siempre".
Destino de fondo Reinversión en desarrollo para las 211 asociaciones. Riesgo de pedida de soberanía sobre las competencias.
Gobernanza Promesa de mayores recursos a nivel global. Calificada como "una abdicación del deber de la FIFA".

Ultimátum europeo: sin garantías, no hay Mundial

La postura de Europa es tajante: ninguna selección de la UEFA participará en torneos organizados por la FIFA mientras el proyecto siga en pie o hasta que existan garantías vinculantes de que las competencias no se abrirán a la propiedad privada.

"Hay cosas demasiado importantes como para venderlas. La Copa Mundial pertenece al fútbol. Y mientras Europa tenga voz, jamás estará a la venta", concluyó el organismo continental.

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