30 de julio de 2026 - 15:41

Mercado de pases de River: la rotunda decisión de la dirigencia con los jugadores marginados

Ante la seguidilla de malos resultados, la comisión directiva de River modificó su postura sobre los marginados y no se retira del mercado de pases.

Tras su salida conflicta de Racig por ir a River, hoy el delantero no tiene lugar en el Millonario. Su futuro: cada vez más cerca de Independiente Rivadavia.&nbsp;

Tras su salida conflicta de Racig por ir a River, hoy el delantero no tiene lugar en el Millonario. Su futuro: cada vez más cerca de Independiente Rivadavia. 

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Gentileza: El Gráfico.
Los Andes | Redacción Deportes
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Del "solo venta" a la necesidad de acelerar salidas

Inicialmente, la bajada de línea de la CD millonaria tras entregar la lista de prescindibles a Eduardo "Chacho" Coudet era clara: únicamente saldrían transferidos, tal como sucedió con casos como los de Paulo Díaz o Maximiliano Meza. Sin embargo, con el mercado avanzando y diez futbolistas aún trabajando a metros del Monumental, la estrategia cambió.

Los factores que impulsaron este giro de 180 grados son evidentes:

  • Resultados adversos: Tres derrotas consecutivas al inicio del semestre (dos por el Clausura más la Copa Argentina).

  • Falta de variantes: El reclamo implícito de refuerzos y la corta rotación en puestos clave.

  • Ruido mediático y en redes: La constante atención sobre los marginados y las preguntas incisivas al DT en conferencia de prensa.

Alarma y temor en River Plate por la lesiones de Mauro Arambarri, Marcos Acu&ntilde;a y &Aacute;ngel Correa

Alarma y temor en River Plate por la lesiones de Mauro Arambarri, Marcos Acuña y Ángel Correa

El caso del lateral izquierdo: La urgencia queda en evidencia de cara al próximo cruce ante Rosario Central. Con la lesión de Marcos Acuña, Coudet deberá recurrir al juvenil Facundo González o improvisar a Giovanni González a pierna cambiada, mientras Matías Viña (lateral natural y mundialista con Uruguay) continúa entrenándose apartado.

Los nombres que encabezan la lista de partidas

Para que las cesiones se concreten, la dirigencia exige una condición clave: que los futbolistas vayan a clubes donde tengan rodaje garantizado, para no desvalorizar una eventual venta futura.

Futbolista Posible destino Situación / Contexto
Maximiliano Salas Independiente Rivadavia Para disputar la Copa Libertadores
Fabricio Bustos Peñarol (Uruguay) Préstamo en negociación.
Cristian Jaime Peñarol (Uruguay) Cedido para ganar experiencia.
Kevin Castaño Vasco de Gama (Brasil) Reactivación de salida tras trabarse lo de Santiago Sosa.
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