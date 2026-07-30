Mercado de pases de River: la rotunda decisión de la dirigencia con los jugadores marginados

Ante la seguidilla de malos resultados, la comisión directiva de River modificó su postura sobre los marginados y no se retira del mercado de pases.

Tras su salida conflicta de Racig por ir a River, hoy el delantero no tiene lugar en el Millonario. Su futuro: cada vez más cerca de Independiente Rivadavia.

El complicado arranque del segundo semestre encendió las alarmas en Núñez. La reciente caída frente a Gimnasia en La Plata —la segunda en lo que va del torneo— volvió a colocar bajo la lupa a los diez futbolistas que se entrenan al margen en el predio de Cantilo. Lo que en un principio fue una medida respaldada por los hinchas, hoy se transformó en un dolor de cabeza para la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo.

Ante esta situación, el club tomó una postura drástica: ya no solo escucharán ofertas de compra definitiva, sino que aceptarán préstamos con opción u obligación de compra.

Del "solo venta" a la necesidad de acelerar salidas Inicialmente, la bajada de línea de la CD millonaria tras entregar la lista de prescindibles a Eduardo "Chacho" Coudet era clara: únicamente saldrían transferidos, tal como sucedió con casos como los de Paulo Díaz o Maximiliano Meza. Sin embargo, con el mercado avanzando y diez futbolistas aún trabajando a metros del Monumental, la estrategia cambió.

Los factores que impulsaron este giro de 180 grados son evidentes:

Resultados adversos: Tres derrotas consecutivas al inicio del semestre (dos por el Clausura más la Copa Argentina).

Falta de variantes: El reclamo implícito de refuerzos y la corta rotación en puestos clave.

Ruido mediático y en redes: La constante atención sobre los marginados y las preguntas incisivas al DT en conferencia de prensa. Alarma y temor en River Plate por la lesiones de Mauro Arambarri, Marcos Acuña y Ángel Correa ESPN El caso del lateral izquierdo: La urgencia queda en evidencia de cara al próximo cruce ante Rosario Central. Con la lesión de Marcos Acuña, Coudet deberá recurrir al juvenil Facundo González o improvisar a Giovanni González a pierna cambiada, mientras Matías Viña (lateral natural y mundialista con Uruguay) continúa entrenándose apartado.