30 de julio de 2026 - 11:58

Llegó desde Mallorca como una promesa, River lo blindó con 100 millones y se fue sin debutar en Primera: qué pasó con Alex Woiski

Presentado oficialmente junto a Marcelo Gallardo y blindado con una cifra récord para el club, el mediapunta mallorquín se marcha tras un discreto paso por Reserva.

River corta el vínculo con Woiski, el atacante que llegó de España como una joya blindada.

River corta el vínculo con Woiski, el atacante que llegó de España como una joya blindada.

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Por Francisco Moreno

River Plate confirmó la rescisión del contrato de Alexander Woiski Pioletti, el juvenil que llegó hace un año desde el Mallorca como una promesa europea. A pesar de haber sido presentado por la dirigencia y el cuerpo técnico como una apuesta estratégica, el futbolista de 20 años se retira del club sin haber sumado minutos oficiales.

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El registro estadístico en la Reserva de River

El mediapunta nacido en Palma de Mallorca arribó con el pase en su poder tras formarse en la cantera española. Su doble nacionalidad y sus antecedentes en las juveniles del Mallorca lo posicionaban como uno de los futbolistas a seguir, llegando incluso a entrenarse bajo las órdenes de Gallardo a pocos días de su firma. Sin embargo, esa práctica fue el punto más cercano que tuvo con la Primera División.

Su actividad en Núñez se redujo exclusivamente a la División Reserva. De los 37 partidos disputados por el equipo juvenil en su ciclo, Woiski participó en 18 encuentros, siendo titular en solo ocho durante 2026. Su rendimiento frente al arco registró apenas dos goles: uno frente a Boca Juniors en el Superclásico de septiembre de 2025 y otro ante Unión en marzo del presente año.

Woiski, que tiene como referentes a Lionel Messi y Julián Álvarez, nunca llegó a formar parte de una lista de concentrados oficial del primer equipo. Su paso por el club concluye con el retiro de su ficha técnica de las oficinas de Núñez, cerrando un ciclo marcado por la disparidad entre la expectativa de su presentación y su nula participación competitiva.

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