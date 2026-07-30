Llegó desde Mallorca como una promesa, River lo blindó con 100 millones y se fue sin debutar en Primera: qué pasó con Alex Woiski

Presentado oficialmente junto a Marcelo Gallardo y blindado con una cifra récord para el club, el mediapunta mallorquín se marcha tras un discreto paso por Reserva.

River Plate confirmó la rescisión del contrato de Alexander Woiski Pioletti, el juvenil que llegó hace un año desde el Mallorca como una promesa europea. A pesar de haber sido presentado por la dirigencia y el cuerpo técnico como una apuesta estratégica, el futbolista de 20 años se retira del club sin haber sumado minutos oficiales.

El 12 de julio del año pasado, Woiski pisó el césped del Monumental junto a Marcelo Gallardo, Jorge Brito y Stefano Di Carlo. En aquel acto, la dirigencia anunció un contrato hasta diciembre de 2027 y una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, una cifra que superaba las protecciones contractuales de la mayoría de los profesionales.

El registro estadístico en la Reserva de River El mediapunta nacido en Palma de Mallorca arribó con el pase en su poder tras formarse en la cantera española. Su doble nacionalidad y sus antecedentes en las juveniles del Mallorca lo posicionaban como uno de los futbolistas a seguir, llegando incluso a entrenarse bajo las órdenes de Gallardo a pocos días de su firma. Sin embargo, esa práctica fue el punto más cercano que tuvo con la Primera División.

Su actividad en Núñez se redujo exclusivamente a la División Reserva. De los 37 partidos disputados por el equipo juvenil en su ciclo, Woiski participó en 18 encuentros, siendo titular en solo ocho durante 2026. Su rendimiento frente al arco registró apenas dos goles: uno frente a Boca Juniors en el Superclásico de septiembre de 2025 y otro ante Unión en marzo del presente año.

River. Alex Woiski se fue a Europa sin permiso y ahora lo quieren echar Gentileza/LPM La decisión de interrumpir el vínculo responde a un proceso de depuración del plantel. Actualmente, varios futbolistas que no son tenidos en cuenta por el cuerpo técnico se entrenan de manera diferenciada en el predio de Cantilo. La dirigencia y el jugador acordaron que la rescisión era la opción más viable para que el juvenil pueda relanzar su carrera en otra institución.