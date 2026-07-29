Alarma y temor en River Plate por la lesiones de Mauro Arambarri, Marcos Acuña y Ángel Correa

Apenas transcurrió el segundo partido de River Plate en el Torneo Clausura de la Liga Profesional, pero las lesiones ya complican los planes del entrenador Eduardo Coudet. Ante Gimnasia y Esgrima La Plata, el Millonario sufrió dos bajas más que sensibles.

El saldo que deja el enfrentamiento ante el Lobo es negativo desde el estado físico de los jugadores de la Banda Roja. En el Bosque, dos futbolistas importantes para el andamiaje colectivo del cuerpo técnico tuvieron que dejar el campo de juego por lesiones, y preocupan a propios y extraños.

El primer lesionado fue el volante central uruguayo Mauro Arambarri, que venía cumpliendo con un discreto y correcto partido. Durante la etapa inicial, el mediocampista fue rápido hacia el sector izquierdo para marcar a Alexis Steimbach y al intentar tapar el cambio de frente recibió un pisotón del hombre local. Si bien fue una acción sin intención, el de Gimnasia terminó pisándole el tobillo de la pierna izquierda .

Arambarri pudo aguantar el resto del primer tiempo, pero tuvo que terminar pidiendo el cambio en el entretiempo ante el fuerte dolor que sentía. Durante la semana se le harán estudios y un seguimiento especial, para comprobar si tiene una lesión de gravedad o solamente un fuerte dolor producto de la acción de los tapones sobre su pierna.

En el segundo tiempo apareció el segundo momento complicado. A los 13 minutos, Marcos Acuña se apuró en regresar sobre el sector izquierdo de la defensa Millonaria y protagonizó una corrida de alta exigencia ante Steimbach. En esta ocasión, el de Gimnasia no llegó a participar de forma directa de la lesión, que se produjo de manera solitaria por el esfuerzo del defensor.

Lo que encendió las alarmas del cuerpo técnico de River Plate es que el Huevo se frenó en seco al sentir la molestia, y automáticamente le indicó a Eduardo Coudet que debía salir. Ya en el banco de los suplentes, se mostró con cara muy seria y adujo una sobrecarga en el isquiotibial.

Ángel Correa también tuvo que salir por molestias:

Como si las complicaciones físicas de Mauro Arambarri y Marcos Acuña fuesen poco castigo para el equipo del Chacho, en el duelo ante Gimnasia hubo un tercer lesionado que despertó la preocupación. Se trata del volante ofensivo Ángel Correa, de buen partido en líneas generales.

El recién llegado fue titular en su segunda presentación con la camiseta del Millonario, y en el comienzo mismo del juego recibió un golpe en el muslo de la pierna derecha que lo dejó con claras muecas de dolor durante lo que restó de la primera mitad. El cuerpo técnico le consultó si estaba para seguir, y recibió el visto bueno del exjugador del Atlético de Madrid.

Sin embargo, en el complemento el Chacho decidió reemplazarlo luego de observar que su rendimiento físico y futbolístico mermó. Allí se confirmó que Correa no estaba bien, ya que el jugador se colocó hielo en la zona afectada.