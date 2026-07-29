Eduardo Coudet se pone plazo para seguir en River: "Hay poco tiempo y margen"

El entrenador del Millonario lamentó la derrota en La Plata ante Gimnasia y Esgrima, y aseguró que sabe que está siendo observado.

La derrota ante Gimnasia y Esgrima La Plata por el Clausura de la Liga Profesional generó que River Plate profundice la crisis deportiva que atraviesa. Su entrenador, Eduardo Coudet, entiende que el tiempo no está a su favor y que debe vencer para seguir en el cargo.

En la conferencia de prensa post partido, el Chacho comenzó dejando en claro que seguirá siendo el entrenador del Millonario para lo que viene. "Es muy difícil el momento. Hay que trabajar, tenemos que mejorar mucho, levantar mucho los niveles. No estamos logrando desequilibrar y lastimar en proporción a la cantidad de tiempo que tenemos la pelota, y evidentemente no estamos derechos, no ligamos nada en este momento, así que hay que trabajar", lanzó.

Respecto a su futuro, reconoció que está en la cuerda floja. "No estamos acostumbrados a esta situación, podemos hablar de un montón de cosas, pero la realidad es que la planificación nos está llevando más de lo que todos pensábamos. Siempre dije que tengo claro el lugar donde estoy, y que River no te da tiempo ni margen, hay poco tiempo y poco margen, hay que ganar y ganar mucho", opinó.

Eduardo Coudet lamentó el mal momento de River: Gimnasia y Esgrima La Plata venció a River Plate en el Bosque GELP En cuanto a las razones para entender el mal momento, el DT analizó: "Casi no hemos trabajado con los que han llegado de la selección, ni con los jugadores que por distintas situaciones no hemos tenido el tiempo para que encuentren su mejor ritmo. Podemos hablar de mil situaciones, pero hay que ganar".

Por otro lado, Coudet opinó que le faltan piezas para armar su equipo ideal, y que no le encuentra la vuelta. "Es una de las situaciones más difíciles, no sólo acá en River, sino a nivel personal. Es de las veces que más me ha costado poder hacer jugar a un equipo como quiero que juegue", lanzó. Luego, completó: "Por eso siempre digo que es tiempo y trabajo, que se está completando un grupo, que están llegando jugadores buenos. Vamos a traer muchos más, necesitamos 3 o 4 jugadores más en distintas posiciones donde tenemos muchos juveniles".