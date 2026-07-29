Gimnasia y Esgrima La Plata venció a River Plate y profundizó su crisis deportiva

El Millonario perdió 1 a 0 en La Plata ante el Lobo. El partido corresponde a la fecha 2 del Clausura de la Liga Profesional.

Gimnasia y Esgrima La Plata se aprovechó de un River Plate diezmado desde lo físico y futbolístico y lo venció por 1 a 0 con el gol de Steimbach. El duelo correspondió a la segunda fecha del Clausura de la Liga Profesional, y significó la cuarta derrota consecutiva del Millonario por torneos de AFA.

El comienzo del Millonario en el Bosque fue auspicioso. Salió dispuesto a apretar a su rival contra su propio arco, y dominó a gusto y placer la pelota durante los 20’ iniciales. Sin embargo, le costó encontrar claridad en la zona de definición. Respecto a las canches de gol, en toda la primera mitad tuvo tres, de las cuales dos fueron remates desviados de Ángel Correa (el conductor del equipo en ofensiva) y Mauro Arambarri; y la restante un offside milimétrico ante la definición sin suerte de Freitas en el mano a mano, y de Beltrán en el rebote.

Gimnasia y Esgrima La Plata venció a River Plate en el Bosque GELP Gimnasia entendió a la perfección el rol a cumplir. Esperar agazapado, intentar recuperar y salir eyectado para lastimar de contragolpe. Así, tuvo varias dos oportunidades clarísimas de Jeremías Merlo, que aprovechó los espacios dejados por la subida de Gonzalo Montiel. En la primera que tuvo remató apenas desviado, y en la siguiente tiró el centro para el remate sin puntería de Ignacio Miramón.

El cuadro local también generó por la vía aérea. A los 9’, Steimbach le ganó la carrera a Acuña y sin éxito conectó de cabeza un centro desde la izquierda. Sobre 25’, Giampaoli se quedó en el área a la salida de un córner, y venció en el salto a los defensores para sacar un cabezazo desviado por poco.

River sufrió muchísimo el complemento, fundamentalmente desde lo físico. El equipo de Coudet lamentó las bajas por lesión de Mauro Arambarri, Marcos Acuña y Ángel Correa, y mermó su entrega a nivel general. El cabezazo a las manos del arquero de Lucas Beltrán en la puerta del área chica fue la única luz de esperanza.