 Con cambios fuertes, Eduardo Coudet define la formación de un River necesitado de alegrías

Después de un arranque de semestre muy negativo, donde quedó eliminado en la Copa Argentina tras perder ante Aldosivi por 3 a 1, River Plate se prepara para el comienzo del Torneo Clausura. De cara a este encuentro, su DT Eduardo Coudet planea modificaciones fuertes.
Si bien el del sábado será el debut en la segunda parte del año en la Liga Profesional, el arrastre de lo vivido hasta el momento jugará en la paciencia del hincha Millonario. La final perdida ante Belgrano, y la caída con Aldosivi en la Copa Argentina hace algunos días pone al cuerpo técnico en la necesidad de dar un golpe de timón en el rendimiento.
Por tal motivo, en las prácticas de la semana ya se vislumbran cambios importantes en la formación inicial respecto al equipo que perdió en el Padre Martearena de Salta. Según trascendió, podrían ser 3 modificaciones en sectores claves del campo de juego.
Los tres cambios que podría introducir Eduardo Coudet en River Plate:
La primera modificación se daría en el lateral derecho. El uruguayo Giovanni González no completó un buen partido, y por eso el DT apuraría el retorno de Gonzalo Montiel a pesar de su alta carga de encuentros en el Mundial 2026 y su necesidad de descansar.
Misma situación ocurriría con el refuerzo top de la temporada: Nicolás Otamendi. El zaguero apenas está completando sus primeros entrenamientos con el grupo, pero le pidió especialmente a Coudet estar el sábado en el Monumental. Así, se perfila para debutar oficialmente como jugador del club en reemplazo de Lautaro Rivero, otro de flojo presente.
El tercer cambio podría ocurrir en el ataque de River. Facundo Colidio se presume como titular, pero falta conocer a su acompañante. Si bien Rafael Santos Borré viene de actuar desde el minuto cero y hasta anotó el único tanto ante Aldosivi, el Chacho piensa en darle la chance a Joaquín Freitas o inclusive a Lucas Beltrán, otro de los que llegaron en el presente mercado de pases.
Así, a esta altura de la semana la información marca que el Millo podría actuar de local el próximo sábado ante Barracas Central con los siguientes nombres: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Facundo Colidio, Rafael Santos Borré/Joaquín Freitas/ Lucas Beltrán.