Nicolás Otamendi prioriza a River: Renuncia a sus vacaciones y se pone a disposición de Eduardo Coudet

Nicolás Otamendi , llegó a River tras finalizar su contrato con Benfica y acaba de disputar la final del Mundial con la Selección Argentina.

Nicolás Otamendi ya está a disposición de Eduardo Coudet para debutar en River Plate.

Nicolás Otamendi dio la primera muestra de liderazgo en su regreso a River Plate. Tras disputar la final del Mundial con la Selección Argentina, el experimentado defensor central tomó la decisión de renunciar a sus días de descanso programados para sumarse de inmediato al plantel conducido por Eduardo Coudet.

Con el equipo golpeado tras la sorpresiva eliminación ante Aldosivi en la Copa Argentina, la postura del zaguero llega en un momento sumamente oportuno para el Millonario.

Nicolás Otamendi: Un gesto de liderazgo en medio de la urgencia El defensor de 38 años, quien llegó en condición de jugador libre tras finalizar su vínculo con el Benfica, se comunicó directamente con el cuerpo técnico apenas concluyó su participación en la Copa del Mundo.

A pesar del enorme desgaste físico acumulado —habiendo sumado minutos en la final mundialista frente a España tras ingresar por Lisandro Martínez y disputar el tiempo suplementario—, Otamendi prefirió ponerse a disposición de Coudet pensando en el debut del Torneo Clausura.

Dato clave: Su presencia como titular el próximo sábado dependerá de la evaluación física que realice el cuerpo técnico durante los entrenamientos de la semana.