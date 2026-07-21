21 de julio de 2026 - 17:45

Nicolás Otamendi prioriza a River: Renuncia a sus vacaciones y se pone a disposición de Eduardo Coudet

Nicolás Otamendi, llegó a River tras finalizar su contrato con Benfica y acaba de disputar la final del Mundial con la Selección Argentina.

Nicolás Otamendi ya está a disposición de Eduardo Coudet para debutar en River Plate.&nbsp;

Nicolás Otamendi ya está a disposición de Eduardo Coudet para debutar en River Plate. 

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Las Malvinas son Argentinas: el festejo emocionante de los jugadores Albicelestes.

El mensaje de un veterano de Malvinas: "El deporte nunca cambia la historia, pero ayuda a sanar emociones"

Por Redacción Deportes
asi es el chevrolet astra version 2027: el clasico que volveria con diseno deportivo y motor electrico

Así es el Chevrolet Astra versión 2027: el clásico que volvería con diseño deportivo y motor eléctrico

Por Ignacio Alvarado

Con el equipo golpeado tras la sorpresiva eliminación ante Aldosivi en la Copa Argentina, la postura del zaguero llega en un momento sumamente oportuno para el Millonario.

Nicolás Otamendi: Un gesto de liderazgo en medio de la urgencia

El defensor de 38 años, quien llegó en condición de jugador libre tras finalizar su vínculo con el Benfica, se comunicó directamente con el cuerpo técnico apenas concluyó su participación en la Copa del Mundo.

Dato clave: Su presencia como titular el próximo sábado dependerá de la evaluación física que realice el cuerpo técnico durante los entrenamientos de la semana.

Nicol&aacute;s Otamendi ya est&aacute; a disposici&oacute;n de Eduardo Coudet para debutar en River Plate.&nbsp;

Nicolás Otamendi ya está a disposición de Eduardo Coudet para debutar en River Plate.

¿Cuándo debutará River en el Torneo Clausura?

Tras el trago amargo en la Copa Argentina, el conjunto de Núñez debió dar vuelta la página rápidamente para enfocarse en sus próximos compromisos:

  • Debut en el Torneo Clausura: Este sábado a las 19.15, River recibirá a Barracas Central en el Estadio Monumental.

  • Copa Sudamericana (Octavos de final): Durante el mes de agosto, se medirá ante el ganador del cruce entre Independiente Santa Fe (Colombia) y Caracas (Venezuela).

¿Qué pasa con Gonzalo Montiel y Juanfer Quintero?

La situación de los otros mundialistas del plantel avanza a diferentes ritmos:

1. Gonzalo Montiel

El lateral derecho, titular en la final del Mundial con la Albiceleste, sí se tomará unos días de descanso. Se prevé que se reincorpore sobre el cierre de la semana para ponerse a las órdenes de Coudet.

2. Juan Fernando Quintero

El volante colombiano concluyó su participación mundialista con la Selección de Colombia y se sumará a las prácticas este mismo jueves, quedando listo para encarar el semestre.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La nueva serie de Netflix con Will Ferrell sigue a un golfista en caída que busca una última oportunidad

Risas infalibles: la nueva serie de Netflix con un deportista en caída que busca una última oportunidad

Por Redacción Espectáculos
Un final caliente. Lamentablemente, Paredes reaccionó y se golpeó con jugadores españoles. 

Picante final del Mundial 2026: el tenso cruce de Paredes y Otamendi con los jugadores de España

Con Leandro Paredes en duda, Boca ajusta la formación inicial para jugar ante OHiggins

Con Leandro Paredes en duda, Boca ajusta la formación inicial para jugar ante O'Higgins

Por Redacción Deportes
Paul Aron reemplazará a Franco Colapinto en la FP1 del Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1

Fórmula 1: Paul Aron reemplazará a Franco Colapinto en la primera práctica del GP de Hungría

Por Redacción Deportes