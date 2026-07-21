Nicolás Otamendi prioriza a River: Renuncia a sus vacaciones y se pone a disposición de Eduardo Coudet

Nicolás Otamendi dio la primera muestra de liderazgo en su regreso a River Plate. Tras disputar la final del Mundial con la Selección Argentina, el experimentado defensor central tomó la decisión de renunciar a sus días de descanso programados para sumarse de inmediato al plantel conducido por Eduardo Coudet.
Con el equipo golpeado tras la sorpresiva eliminación ante Aldosivi en la Copa Argentina, la postura del zaguero llega en un momento sumamente oportuno para el Millonario.
Nicolás Otamendi: Un gesto de liderazgo en medio de la urgencia
El defensor de 38 años, quien llegó en condición de jugador libre tras finalizar su vínculo con el Benfica, se comunicó directamente con el cuerpo técnico apenas concluyó su participación en la Copa del Mundo.
A pesar del enorme desgaste físico acumulado —habiendo sumado minutos en la final mundialista frente a España tras ingresar por Lisandro Martínez y disputar el tiempo suplementario—, Otamendi prefirió ponerse a disposición de Coudet pensando en el debut del Torneo Clausura.
Dato clave: Su presencia como titular el próximo sábado dependerá de la evaluación física que realice el cuerpo técnico durante los entrenamientos de la semana.
Nicolás Otamendi ya está a disposición de Eduardo Coudet para debutar en River Plate.
Gentileza.
¿Cuándo debutará River en el Torneo Clausura?
Tras el trago amargo en la Copa Argentina, el conjunto de Núñez debió dar vuelta la página rápidamente para enfocarse en sus próximos compromisos:
-
Debut en el Torneo Clausura: Este sábado a las 19.15, River recibirá a Barracas Central en el Estadio Monumental.
-
Copa Sudamericana (Octavos de final): Durante el mes de agosto, se medirá ante el ganador del cruce entre Independiente Santa Fe (Colombia) y Caracas (Venezuela).
¿Qué pasa con Gonzalo Montiel y Juanfer Quintero?
La situación de los otros mundialistas del plantel avanza a diferentes ritmos:
1. Gonzalo Montiel
El lateral derecho, titular en la final del Mundial con la Albiceleste, sí se tomará unos días de descanso. Se prevé que se reincorpore sobre el cierre de la semana para ponerse a las órdenes de Coudet.
2. Juan Fernando Quintero
El volante colombiano concluyó su participación mundialista con la Selección de Colombia y se sumará a las prácticas este mismo jueves, quedando listo para encarar el semestre.