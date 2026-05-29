Bombazo Millonario: Nicolás Otamendi se convertirá en jugador de River Plate

La llegada de Nicolás Otamendi a River es una realidad. De hecho, el campeón del mundo, que este jueves fue confirmado para disputar su cuarta Copa del Mundo, firmará este viernes su contrato con el Millonario . Gustavo Yarroch, periodista de ESPN, confirmó la noticia: "En River lo esperan entre las 5 y las 6 de la tarde para firmar su contrato".

Durante el jueves, el zaguero de 38 años, que recientemente se desvinculó de Benfica, club en el que jugaba desde 2020 y que lo despidió como un ídolo, terminó de limar los últimos detalles de su llegada a River, club del que es hincha, para convertirse en nuevo jugador del club.

Otamendi disputará el Mundial 2026 con la Selección Argentina y allí se despedirá de la Albiceleste. Luego, se sumará Millonario, cumpliendo un objetivo personal, para afrontar las competencias del segundo semestre: CONMEBOL Sudamericana, Torneo Clausura y Copa Argentina.

image Nicolás Otamendi será jugador de River Plate. Gentileza.

Con su inminente contrato, el oriundo de El Talar estará en el equipo de Núñez hasta los 40 años. Su aporte será importante en cuanto a nivel y personalidad y es bienvenido por Eduardo Coudet, que lo espera para la segunda mitad del campeonato y para los mata-mata de la Sudamericana.

Otamendi pasó sus últimos años en Portugal y se convirtió en un emblema para el equipo del que fue capitán hasta sus últimos días de estadía. Al día siguiente del triunfo sobre Estoril en la Liga de Portugal, Benfica emitió un conunicado en el que ya confirmó que el argentino se marchará como jugador libre. En los seis años, Ota ganó cuatro títulos.

Ahora, el surgido de Vélez, con pasos por Porto, Atlético Mineiro, Valencia y Manchester City, además de Benfica, tiene como gran prioridad a la Albiceleste en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá y luego podría arribar finalmente a River, que lo espera con los brazos abiertos.