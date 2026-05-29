Fonseca hizo historia en Roland Garros y Sudamérica sacudió París

El tenis sudamericano sacudió Roland Garros con una serie de resultados históricos que hicieron temblar al cuadro principal del Grand Slam parisino. A la sorpresiva eliminación del número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, a manos del argentino Juan Manuel Cerúndolo, se sumó otro verdadero batacazo: el brasileño Joao Fonseca dejó afuera a Novak Djokovic tras un duelo épico de cinco sets y casi cinco horas de juego en Paris .

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La jornada ya había tenido otro gran impacto para el tenis de este lado del continente. El marplatense Francisco Comesaña, conocido como el Tiburón , también dio el golpe al eliminar al italiano Luciano Darderi ubicado entre los mejores del ranking ATP, confirmando el enorme presente que atraviesan los sudamericanos sobre el polvo de ladrillo francés.

Fueron dos días inolvidables para el tenis sudamericano, que impuso intensidad, talento, jerarquía y personalidad en París. Con un tenis agresivo y lleno de carácter, argentinos y brasileños se adueñaron del protagonismo en uno de los escenarios más importantes del deporte mundial.

El gran protagonista de la jornada fue Joao Fonseca. El brasileño de apenas 19 años protagonizó una remontada memorable frente a Novak Djokovic, quien a sus 39 años continúa siendo uno de los jugadores más competitivos del circuito. El serbio había comenzado dominando el partido y se quedó con los dos primeros sets por 6-4 y 6-4, pero el joven sudamericano reaccionó con personalidad para revertir una batalla histórica.

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La levantada extraordinaria de Fonseca

Fonseca elevó notablemente su nivel desde el tercer parcial y comenzó a imponer su velocidad, agresividad y potencia desde el fondo de la cancha. Djokovic empezó a sentir el desgaste físico en medio de las altas temperaturas de París y el brasileño aprovechó el momento para cambiar definitivamente el desarrollo del encuentro.

El nacido en Río de Janeiro terminó sellando una victoria inolvidable por 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5 después de 4 horas y 53 minutos de juego. El público francés fue testigo de uno de los mejores partidos del torneo y del nacimiento definitivo de una nueva figura del tenis mundial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tiempodetenis1/status/2060444117713166518&partner=&hide_thread=false Al menos el público francés despidió a Novak Djokovic con una ovación y no con abucheos.



Al fin muestran un poco de respeto por el GOAT.pic.twitter.com/V5i60dwtTO — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) May 29, 2026

"Un regalo para mi mamá"

Gracias a este triunfo, Fonseca alcanzó por primera vez en su carrera la cuarta ronda de un Grand Slam y superó sus mejores actuaciones previas en Roland Garros y Wimbledon. Además, se consolidó como el único brasileño dentro del Top 100 del ranking ATP.

Tras el encuentro, el joven brasileño dejó una de las imágenes más emotivas de la jornada. Luego de la entrevista oficial, pidió volver al micrófono para dedicarle el triunfo a su madre por su cumpleaños: “Hoy es el día de mi mamá. Feliz cumpleaños, mamá”, expresó emocionado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tiempodetenis1/status/2060442278896841064&partner=&hide_thread=false Con 39 años.

Luego de 5 horas.

Contra un chico 20 años menor.



Dejó absolutamente todo lo que tenía y no le alcanzó, pero para nosotros eso no importa.



Novak Djokovic DIGNIFICA el tenis.pic.twitter.com/MAcAwPYMnc — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) May 29, 2026

Su admiración por Nole

También analizó lo que significó derrotar a Djokovic: “Solo pensaba en pegarle a la pelota lo más fuerte posible. Él no falla nunca. Todos creen que tiene 20 años”, comentó entre risas.

image Nole volvió a dar una gran demostración de tenis a sus 39 años. Gentileza

La eliminación de Djokovic y Sinner modificó completamente el panorama de Roland Garros. Sin el número uno y el cuatro del mundo en carrera, y con Carlos Alcaraz fuera del torneo por lesión, el alemán Alexander Zverev quedó como el máximo candidato al título.

Ahora, Fonseca buscará seguir haciendo historia cuando enfrente en la cuarta ronda al ganador del duelo entre Casper Ruud y Tommy Paul. Mientras tanto, Djokovic deberá enfocarse en su recuperación física de cara a Wimbledon, donde intentará volver a pelear por un Grand Slam en una temporada que todavía no le dio títulos.