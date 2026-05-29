29 de mayo de 2026 - 13:06

Copa Libertadores: Independiente Rivadavia se medirá con Fluminense en octavos de final

En Luque, se llevó a cabo el sorteo de la próxima instancia de la Copa Libertadores: Independiente Rivadavia y un viejo conocido en su hoja de ruta.

El goleador de la Lepra Alex Arce uno de los grandes ausentes en el equipo de Alfredo Berti.

El goleador de la Lepra Alex Arce uno de los grandes ausentes en el equipo de Alfredo Berti.

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EFE
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Este viernes se realizó el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores y los cuatro equipos argentinos que siguen en carrera ya conocen el camino y el cuadro que les quedó. Independiente Rivadavia, el mejor equipo de la Argentina, se medirá con Fluminense. Rosario Central tendrá el rival más duro con Corinthians, mientras que otro cruce de primer nivel lo protagonizarán Cruzeiro y Flamengo. Por su parte, Estudiantes de La Plata se cruzará con la Universidad Católica y Coquimbo Unido será el rival de Platense.

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Independiente Rivadavia ya conoce su rival de octavos de final en la Copa Libertadores: Fluminense.&nbsp;

Independiente Rivadavia ya conoce su rival de octavos de final en la Copa Libertadores: Fluminense.

Todos los cruces de octavos de final de la Copa Libertadores 2026

  • Universidad Católica vs. Estudiantes LP
  • Corinthians vs. Rosario Central
  • Cruzeiro vs. Flamengo
  • Independiente del Valle vs. Deportes Tolima
  • Liga de Quito vs. Mirassol
  • Cerro Porteño vs. Palmeiras
  • Coquimbo Unido vs. Platense
  • Independiente Rivadavia vs. Fluminense
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