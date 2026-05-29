Copa Libertadores: Independiente Rivadavia se medirá con Fluminense en octavos de final

Este viernes se realizó el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores y los cuatro equipos argentinos que siguen en carrera ya conocen el camino y el cuadro que les quedó. Independiente Rivadavia, el mejor equipo de la Argentina, se medirá con Fluminense. Rosario Central tendrá el rival más duro con Corinthians, mientras que otro cruce de primer nivel lo protagonizarán Cruzeiro y Flamengo. Por su parte, Estudiantes de La Plata se cruzará con la Universidad Católica y Coquimbo Unido será el rival de Platense.