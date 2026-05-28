Independiente Rivadavia cerró una fase inolvidable en la Copa Libertadores y espera rival en octavos

Independiente Rivadavia cerró una fase de grupos histórica en la Copa Libertadores tras vencer a Bolívar en Bolivia y consolidar una campaña perfecta que lo deja entre los mejores del certamen. La Lepra culminó su participación en el Grupo C sin derrotas y con un rendimiento que lo posiciona como uno de los equipos más sólidos del torneo continental, asegurando su clasificación a los octavos de final. Fase que se jugará después del Mundial.
Un cierre con autoridad en la altura
El equipo dirigido por Alfredo Berti completó una etapa inicial de alto nivel, en la que mostró regularidad tanto de local como de visitante, y ahora aguarda el sorteo de este viernes en la sede de Conmebol, donde se definirá su próximo rival en la instancia eliminatoria.
Alex Arce y Sebastián Villa
El goleador paraguayo volvió a demostrar su vigencia en la Lepra; aquí celebra junto a Sebastián Villa, autor de uno de los goles en la goleada.
Ramiro Gómez
Una de las mejores campañas
Con 16 puntos, Independiente Rivadavia finalizó en el primer puesto de su grupo y se enfrentará a uno de los segundos de las demás zonas, sin restricciones en el cruce, por lo que podría medirse tanto con equipos del mismo país como con rivales que ya hayan compartido grupo en esta edición. Entre los posibles contrincantes aparecen clubes de peso como Fluminense, además de otros clasificados como segundos en sus respectivas zonas.
Como serán los cruces de octavos
El reglamento de la Conmebol establece que los cruces de octavos se definirán únicamente por sorteo, sin considerar la cantidad de puntos obtenidos en la fase de grupos. Los partidos de ida se disputarán entre el 11 y el 13 de agosto, mientras que las revanchas serán del 18 al 20 del mismo mes.
Independiente Rivadavia
El fútbol de Independiente Rivadavia tiene en Alex Arce al goleador de la Copa Libertadores: lleva 8 festejos en cinco partidos.
EFE
En otros resultados que impactan en el cuadro de posibles cruces, Platense dio la sorpresa al vencer 2 a 0 a Corinthians en Brasil y aseguró su clasificación como segundo del Grupo E, convirtiéndose en potencial rival de la Lepra en octavos de final.
De esta manera, Independiente Rivadavia espera el sorteo con la ilusión intacta y el respaldo de una campaña histórica que lo ubica entre los mejores equipos de la fase de grupos de la Copa Libertadores, en un momento sin precedentes para el club del Parque.
Alfredo Berti, entrenador de Independiente Rivadavia
El alineador santafesino no ocultó su amargura por la eliminación frente al Tatengue frente a su gente.
Ramiro Gómez