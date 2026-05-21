Independiente Rivadavia no tiene techo: goleó en Venezuela a La Guaira, 4-2

Por Copa Libertadores, Independiente Rivadavia mostró toda su jerarquía en Venezuela, donde venció a La Guaira, 4-2, en una noche histórica para el elenco mendocino. El paraguayo Alex Arce marcó un triplete y el restante fue del colombiano Sebastián Villa. Ahora busca finalizar como el mejor equipo de la instancia de grupos.

El partido tardó en encenderse. Durante los primeros minutos, Deportivo La Guaira e Independiente Rivadavia parecían estudiarse más de la cuenta, con pocas situaciones y mucho tránsito en la mitad de la cancha. Apenas un remate desviado del local y una aparición de Matías Fernández -el más lúcido del arranque- rompían la monotonía de un trámite demasiado contenido.

Pero la calma duró poco. Porque cuando el reloj cruzó los 20 minutos, Alex Arce hizo lo que mejor sabe: aparecer donde más le duele a los defensores. El delantero se elevó en el área y descargó un cabezazo implacable para poner en ventaja a la Lepra, que hasta ese momento ya insinuaba ser más equipo. Sebastián Villa fue el gran asistidor del paraguayo.

El Azul del Parque fue mucho más que su rival venezolano y tiene chances de finalizar como el mejor de la fase de grupos.

A partir del gol, el conjunto de Alfredo Berti tomó definitivamente el control del encuentro. Con paciencia para mover la pelota y personalidad para jugar lejos de su arco, el Azul fue inclinando la cancha hacia territorio venezolano. La circulación de un lado a otro desgastó al rival y le permitió a Independiente manejar el ritmo casi a voluntad. Incluso, Juan Manuel Elordi estuvo a centímetros del segundo, otra vez por arriba.

Sin embargo, cuando menos lo merecía, la Lepra recibió un golpe inesperado. Y llegó por una vía poco habitual para el equipo mendocino: la pelota parada. Un tiro libre cayó al segundo palo, hubo una desatención defensiva y Diego Osio apareció libre para empujar el empate e insinuar un cambio en el clima del partido. Pero la Lepra tiene demasiada jerarquía en sus hombres de ofensiva y Fernández volvió a armar un desparramo sobre la izquierda para regalar una magistral asistencia al colombiano Villa, que definió de primera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FOXSportsArg/status/2057591687006826892&partner=&hide_thread=false CONMEBOL #Libertadores | ¡Asistencia TOP de Fernández para el 2-1 de Villa frente a La Guaira!



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El gol quedó en suspenso a partir de un error de la jueza asistente N°2, Nadia Weiler, quien marcó offside sin otorgar el llamado delay de bandera, una directiva del protocolo VAR, que indica retrasar el levantamiento de la bandera por un posible fuera de juego hasta que termine la jugada. Mientras, el árbitro principal, Mario Díaz de Vivar, dejó correr la jugada. Finalmente, a través del VAR, la acción fue convalidada: no hubo offside.

Mostró su jerarquía por Venezuela

De cara al segundo tiempo, Independiente Rivadavia acrecentó su dominio del encuentro: fue amo del territorio y las acciones. Antes del cuarto de hora, la Lepra despilfarró un puñado de situaciones a través de Villa y Fernández.

El que si consiguió romper el marcador una vez más fue el paraguayo Arce, que aprovechó una salida de principiante por parte del arquero Cristopher Varela y definió para el 3-1.

Independiente Rivadavia Independiente Rivadavia tiene en Alex Arce al goleador de la Copa Libertadores: lleva 8 festejos en cinco partidos. EFE

El grito de Berti marcaba el camino para los mendocinos: "Uno más, uno más", pedía el DT. Y la Lepra no aflojó. Arce fue al frente y anotó su triplete para alcanzar los ocho goles en la competencia continental. Después, solo quedó tiempo para un golazo de Juan Castellano, de tiro libre, para el 4-2.

Goleada azul, con otro rendimiento a la altura de las expectativas y el deseo de todo un pueblo: ser el mejor equipo de la Fase de Grupos.

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