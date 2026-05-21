21 de mayo de 2026 - 20:07

Copa Libertadores: el gol de Sebastián Villa despertó la polémica en el juego ante La Guaira

Por la Copa Libertadores, el delantero colombiano anotó un golazo. Sin embargo, en la previa hubo una acción que despertó polémica.

Sebastián Villa anotó su segundo gol en la Copa Libertadores, que incluyó una polémica en el arranque de la jugada.&nbsp;

Sebastián Villa anotó su segundo gol en la Copa Libertadores, que incluyó una polémica en el arranque de la jugada. 

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Ramiro Gómez
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Con polémica, Sebastián Villa anotó su segundo gol en la Copa Libertadores 2026 y lo hizo ante el mismo rival: Deportivo La Guaira. Sin embargo, en un primer momento el tanto fue anulado por posición adelantada de Matías Fernández, quien armó un jugadón para el gol del colombiano.

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Sucede que en el comienzo de la acción, cuando Fernández recibió el balón en campo rival, casi sobre la mitad de la cancha, Nadia Weiler, asistente N°2 levantó el banderín señalando posición adelantada del argentino. Sin embargo, el árbitro principal, Mario Díaz de Vivar, dejó correr la jugada y el mediocampista realizó una magistral asistencia por encima de los defensores locales para la llegada del delantero cafetero, quien marcó de primera.

La polémica no se disipó

Rápidamente, el gol fue anulado por Díaz de Vivar, tras comprobar el banderín arriba, lo que obligó a una revisión VAR, que terminó corroborando la posición lícita del ex Quilmes.

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El gran error del árbitro principal fue dejar continuar la jugada hasta su finalización, mientras que su asistente debió respetar el delay de bandera, una directiva del protocolo VAR que indica retrasar el levantamiento de la bandera por un posible fuera de juego hasta que termine la jugada.

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