El fútbol que se viene: más intervención del VAR y sanciones por pérdida de tiempo

La IFAB, encargada de las reglas de las competiciones FIFA, podría implementar algunos cambios en el fútbol a partir del 2026.

De cara al 2026, el fútbol mundial podría tener algunas modificaciones sustanciales en su reglamentación. La International Football Association Board (IFAB), planea darle más importancia al VAR, y aplicar sanciones por pérdida de tiempo. Por otro lado, seguirá estudiando el cambio de la ley del offside.

La información surgió tras la reunión que el organismo mantuvo este martes, tendiente a trabajar sobre las medidas que se implementarán en el futuro cercano a lo largo y ancho de las diversas federaciones y competencias de la FIFA.

Los cambios que planea IFAB para el fútbol del futuro: VAR El fútbol podría tener más intervención del VAR Gentileza Un relevante punto que se trató allí fue la posibilidad de que el VAR pueda comenzar a intervenir en acciones de segunda tarjeta amarilla, en caso de aplicarse de forma incorrecta a un futbolista, o de una sanción que termine en la expulsión del mismo. Este cambio podría llegar muy pronto, siendo enero el mes elegido para su aparición.

Por otro lado, la IFAB también está trabajando en la implementación de un protocolo parecido al que diagramó de los ocho segundos para el saque de un arquero. Teniendo en cuenta que fue todo un éxito y logró bajar los tiempos muertos en los partidos, dicha regla podría extenderse a otros momentos que resultan ser largas e innecesarias pausas.

LA IFAB PROPONDRÁ QUE EL VAR PUEDA INTERVENIR ANTE UNA SEGUNDA TARJETA AMARILLA INCORRECTA.



Será en enero, se busca evitar expulsiones por una segunda amarilla mal mostrada.



De concretarse, podría haber una cuenta atrás y sanción para los equipos que demoren en cambios, acciones a pelota parada como tiros libres o saques de banda, lesiones y demás interrupciones superiores a los ocho segundos.

Mientras tanto, lo que todavía quedará en estudio es la famosa "Ley Wegner", que busca modificar la forma de medir el offside (pasaría a ser fuera de juego cuando un jugador tiene la totalidad del cuerpo por delante de la última línea). En este caso en particular, la IFAB entiende que todavía debe analizarla en profundidad y ponerla a debate entre los diversos actores del fútbol mundial.