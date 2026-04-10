Viaje de terror: las inferiores del Atlético Club San Martín fueron agredidas en San Juan

Lo que era un hermoso viaje hacia San Juan para un grupo de jugadores de inferiores de fútbol del Atlético Club San Martín terminó en un momento de angustia y barbarie, cuando el micro en el que retornaban a Mendoza sufrió un cobarde ataque con piedras. Miedo, shock y bronca, el saldo de la triste agresión.

Es cierto que cada cruce deportivo entre elencos de Mendoza y San Juan es picante , sin importar los equipos ni la disciplina de la cual se trate. La gran mayoría de los protagonistas (inclusive los periodistas) cuentan con alguna anécdota que evidencie esta complicada relación cuyana. Pero nadie en su sano juicio podría imaginar que la violencia iría contra jóvenes de 13 años.

Las víctimas de tal situación, repudiada por el club sanjuanino, incluso, fueron las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17 del Chacarero , que viajaron a la vecina provincia para disputar la segunda fecha del torneo de Inferiores del Consejo Federal de AFA , ante Desamparados.

Después de dos partidos sin incidentes, los ánimos comenzaron a caldearse con la presentación de la Sub 17 Albirroja, que perdía 2-1 y finalmente se llevó un triunfo 5-2. Según contaron testigos a Diario Los Andes, unos pocos simpatizantes locales comenzaron a insultar a la delegación mendocina por los festejos.

Este primer foco de violencia se apagó por el rápido accionar efectivos de seguridad y de padres de ambos clubes, pero continuó fuera del estadio, con el encuentro ya finalizado, cuando San Martín se retiró del club tras bañarse y comer. Ahí inició la barbarie, en un acto que pareció premeditado. "A los 10 minutos de viaje observamos autos parados en el medio de la ruta, en un descampado, y se escucharon las explosiones ", relató una de las víctimas, que solicitó el anonimato.

"Las explosiones" eran piedras de gran tamaño, que impactaron sobre las ventanas del colectivo mendocino. "Una piedra rompió la puerta de entrada e ingresó. Las que impactaron en el segundo piso rompieron los vidrios, pero esas por suerte no pasaron", amplió dicha fuente.

El comunicado oficial del Atlético Club San Martín sobre los piedrazos:

Embed Comunicado oficial



El colectivo que trasladaba a la delegación de nuestros juveniles Sub 13, Sub 15 y Sub 17, que habían viajado a San Juan para disputar el Torneo Federal, fue atacado a piedrazos a la salida del estadio de Desamparados.



Como consecuencia, se registraron… pic.twitter.com/kqXPXIZGLO — Atlético Club San Martín de Mendoza (@acsmmza) April 10, 2026

En el sector donde hubo mayor rotura de vidrios estaba ubicada la categoría Sub 13, es decir los más chiquitos del grupo. Más allá de algunos pocos raspones, el lamentable saldo fue la angustia, el shock y el miedo que generó en jóvenes que, en su gran mayoría, realizaban el primer viaje deportivo de su vida.

Pero esto no fue todo. Debido a la ausencia de ventanas, el micro que los trasladaba tuvo que reducir drásticamente la velocidad para evitar el ingreso de grandes corrientes de aire helado en el segundo piso, lo que provocó que el viaje dure tres horas más de lo estipulado.

Una situación penosa y peligrosa que parece haberse desatado apenas por gritar un gol en un partido de inferiores. Una locura que merece el repudio absoluto, y genera preocupación. La intolerancia y la violencia, otra vez los grandes protagonistas del fútbol cuyano.

Qué dijo Sportivo Desamparados sobre los incidentes:

Diario LA (3)

El club sanjuanino emitió un comunicado, al enterarse de lo acontecido con el Atlético Club San Martín en su viaje de regreso a Mendoza. "Queremos expresar nuestro más enérgico repudio ante los hechos de violencia que ha sufrido la movilidad de San Martín de Mendoza", comenzaron relatando.

Luego, brindaron más detalles sobre la zona donde ocurrió el incidente. "Consideramos necesario aclarar que ocurrieron en el departamento de Pocito, una zona que no solo se encuentra fuera de nuestra jurisdicción, sino que no limita con Capital y está ubicada a unos 20 kilómetros de nuestro estadio. Por lo tanto, resulta apresurado y poco responsable vincular a nuestra institución con dichos hechos".

Finalmente, cerraron con un mensaje de repudio a lo sucedido. "Nuestro club se ha caracterizado históricamente por promover valores como el respeto, la convivencia y el compromiso social. En Desamparados no se naturalizan ni se toleran conductas violentas de ningún tipo... Asimismo, queremos ser claros: en caso de comprobarse la participación de cualquier persona vinculada a nuestra institución, se tomarán medidas severas y ejemplares..."