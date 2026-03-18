Variante Norte: finalizó la primera obra de la red de caminos rurales que conecta la Ruta 7 con San Juan

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Se trata de intervenciones en la triple frontera entre el oeste de San Martín , el norte de Maipú y el sur de Lavalle, una zona de fuerte crecimiento productivo por la cual transitan más de 500 camiones por día .

La primera obra que completó Vialidad Provincial fue la reconstrucción de la Ruta Provincial 33 , entre la RP 20 y la RP 31. Se trata del carril “Las Margaritas” , que conecta directamente la RP 31 con la Ruta 7 en Maipú, a solo 4 km al oeste de la Variante Palmira.

A la par de esa obra, se iniciaron los trabajos en la nueva Ruta Provincial 35 (Lavalle) y en la Ruta Provincial 31 , que cruza el Río Mendoza en Tres Porteñas (San Martín), según pudo averiguar Los Andes.

El director de Vialidad Provincial, Osvaldo Romagnoli , explicó a Los Andes que “se trata de un proyecto que refuncionaliza y renueva la red de caminos de la zona para que estas, en conexión con la RP 34 que va a la Ciudad de Lavalle y a la RN 149 al Encón , operen como una salida para la producción agrícola local que crece en la zona”.

“A su vez, servirá como variante para los vehículos de carga pesada que van o vienen de San Juan con el fin de que se circulen entre la RN 40 y la RN 7 sin pasar por el Gran Mendoza”, consideró el funcionario.

Variante Norte-Ruta 31 y Ruta 35

En ese sentido, analizó que la conexión de la RN 7 con la 40 presenta tres posibilidades actualmente: Carril Chimbas (RP 41), Carril San Pedro (RP 61) y Las Margaritas (RP 33).

“El Chimbas está demasiado al Este. El San Pedro es de tierra y hay que expropiar, por lo cual el más viable es Las Margaritas, que además ayuda a que la producción del Este llegue a esta, a través del puente de la RP 31”, aseguró.

La inversión en total en el paquete de obras es de $13.144.743.449 y los trabajos culminarían a finales de este año o principios de 2027. Se ejecuta con presupuesto corriente de Vialidad Provincial, no con fondos del Resarcimiento, puntualmente.

La obra en la Ruta 33

La obra en la Ruta Provincial 33, de 5,6 kilómetros, incluyó la renovación total de la carpeta asfáltica y permitió ampliar el servicio de transporte público de pasajeros, con la construcción de dársenas y paradores. El recorrido, que antes llegaba hasta la RP 20, ahora se extenderá hasta la RP 31, informaron desde Vialidad.

Durante una visita a la obra, Romagnoli indicó: “Estamos en los últimos ajustes, que tienen que ver con la demarcación vial de la ruta y de los ingresos a las calles aledañas”.

El funcionario destacó que “la reconstrucción de esta ruta no solo posibilita un mejor transporte de la producción, sino que jerarquiza inmobiliariamente la zona, aumenta la calidad del producto que transita por ella —al evitar la vibración— y mejora la seguridad vial”.

Ruta 33-Variante Norte 1 Reconstrucción de la Ruta Provincial 33, conocida como Carril Las Margaritas. Prensa Gobierno

El titular de la DPV señaló que, con el mejoramiento, “se incorporaron paradores de colectivos, con dársenas y protección lateral y, por supuesto, la cartelería vial preventiva. Se recuperó un tramo que estaba muy deteriorado, donde convivían el asfalto roto y la tierra”.

Romagnoli resaltó que “a partir de esta obra, aumentó un 50% el flujo automotor. La mitad de los vehículos que transitan son transportes pesados, un dato positivo y esperable, porque cuando se renueva una ruta, lo normal es que inmediatamente se incremente su uso, generando mayor prosperidad”.

Dos obras más en marcha

Mientras tanto, se pusieron en marcha las obras sobre la Ruta 35 y la Ruta 31, respectivamente. La primera etapa de la nueva RP 35, proyectada entre las rutas 34 y 31 en Lavalle, comenzó en el tramo norte de 5 kilómetros, desde la RP 34 hasta el carril Costa de Araujo.

La obra consiste en el encarpetado asfáltico, la reconstrucción de banquinas, la demarcación y señalética vial, e incluye la construcción de una rotonda en el empalme con la RP 34.

Los trabajos en marcha comprenden movimientos de suelo, con ensanche de calzada y alteo, informaron desde el organismo provincial. La obra la ejecuta la UTE Stornini - Fretes, demanda una inversión de $5.600.000.000 y tiene un plazo de finalización de 10 meses.

Luego quedará pendiente una segunda etapa de construcción de 8 kilómetros hacia el sur, desde el carril Costa de Araujo hasta la Ruta 31. Actualmente es una traza de tierra y la obra se encuentra en estudio, por lo que deberá esperar hasta el año próximo, advierten en el organismo.

Por otro lado, está en marcha la reconstrucción del puente alcantarilla de la Ruta Provincial 31, vía que conecta la Ruta 41 con la RP 33. Une el distrito de Tres Porteñas (San Martín) con el norte de Maipú y el sur de Lavalle.

Vialidad comenzó los trabajos iniciales para la pavimentación de 1 kilómetro de calzada desde el puente hacia el este, en el departamento de San Martín. Luego se avanzará con el cruce propiamente dicho.

El presupuesto destinado para esta obra es de $3.050.000.000 y el plazo de ejecución también es de 10 meses. La empresa que resultó adjudicada es San Guillermo SA.