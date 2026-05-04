4 de mayo de 2026 - 08:46

Faltazo: por qué no fue Luis Petri al discurso que dio Alfredo Cornejo en la apertura de sesiones ordinarias

El diputado nacional priorizó una agenda territorial en San Rafael y Malargüe, con foco en pymes y producción.

El diputado nacional de La Libertad Avanza, Luis Petri.

El diputado nacional de La Libertad Avanza, Luis Petri.

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Fotos: Ramiro Gomez / Los Andes.
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El diputado nacional de La Libertad Avanza, Luis Petri, fue uno de los grandes ausentes en el discurso del gobernador Alfredo Cornejo durante la apertura de sesiones ordinarias realizada el pasado viernes. El legislador libertario decidió no asistir a esa instancia institucional y, en cambio, recorrió los departamentos de San Rafael y Malargüe.

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Durante la jornada del 1 de mayo, el exministro de Defensa conversó con las cámaras de comercio de ambos departamentos para conocer de primera mano la situación del sector productivo, especialmente de las pymes mendocinas. En ese marco, destacó la necesidad de facilitar el acceso a líneas de financiamiento.

“Es importante escuchar a los vecinos respecto a las problemáticas que están surgiendo y ver cómo las resolvemos”, sostuvo.

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En la misma línea, agregó: “Venimos a escuchar, a recoger los reclamos y a trabajar en conjunto, que es lo más importante. Trabajar en conjunto para que Mendoza genere empleo y se desarrolle”.

Sobre la necesidad planteada en ambos departamentos de contar con una agenda común, Petri explicó que ese es el objetivo de sus visitas: “Estamos acá porque queremos escuchar de primera mano cuáles son las necesidades”.

Además, participó de encuentros con diversos emprendimientos y proyectos con proyección a futuro. Por otro lado, en un gesto de reconocimiento, se acercó a saludar al personal de Gendarmería Nacional y se interiorizó sobre las tareas de patrullaje en la zona de frontera.

Finalmente, recorrió los Laberintos Carmona, un complejo ubicado al pie de la cordillera de los Andes que, en poco más de una década, se consolidó como una de las atracciones turísticas más visitadas del departamento.

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