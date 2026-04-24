Eliminación o suspensión: qué dijo Luis Petri sobre las PASO

En medio del creciente debate por la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) , el diputado nacional de La Libertad Avanza, Luis Petri , fijó postura y sumó una nueva voz al escenario político mendocino, atravesado por diferencias internas entre radicales y libertarios.

La eliminación de las PASO ya marcó la primera diferencia entre radicales y libertarios en Mendoza: qué pasó

El exministro de Defensa de la Nación estuvo presente en la jura de diputados provinciales en la Legislatura, donde asumió su hermana Griselda Petri , y allí fue consultado sobre la discusión electoral que impulsa el presidente Javier Milei.

En ese marco, el legislador nacional planteó una posición alineada con la necesidad de dar un debate de fondo, pero con una definición clara: las PASO deben mantenerse con su formato actual o directamente eliminarse.

“Lo vamos a discutir lo de las PASO. Si es necesaria la suspensión también en la provincia de Mendoza. A ver, me parece que si van a haber PASO, tienen que ser obligatorias y si no, hay que eliminarlas ”, sostuvo.

De esta manera, Petri marcó una postura intermedia dentro del oficialismo ampliado, pero con un límite concreto a las alternativas que se analizan.

“Uno no puede especular con estas cuestiones. Me parece que si nosotros impulsamos la eliminación de las PASO a nivel nacional, también hay que evaluar y debatir si es necesaria la eliminación a nivel provincial”, agregó.

Petri también cuestionó la posibilidad de avanzar hacia un esquema de primarias sin obligatoriedad, las denominadas PAS, una alternativa que comenzó a circular a partir de manifestaciones por partes de dirigentes del radicalismo.

"Está claro que hay que eliminarlas o no, pero si se quita la obligatoriedad, se pierde el sentido”, afirmó. Y fue más allá: “Hacer una PAS como algunos pretenden hacer, me parece que no tiene muchas posibilidades”.

La chicana de Ulpiano y el cruce libertario

Las declaraciones de Petri se dan en un contexto donde la discusión ya generó cruces en Mendoza. Este jueves, el intendente de la Ciudad, Ulpiano Suarez, defendió la continuidad de las primarias y calificó como “tribunero” el proyecto nacional.

“Para esta elección, las PASO para definir candidaturas dentro de un espacio político o una alianza son una muy buena herramienta”, sostuvo el jefe comunal, quien además advirtió que eliminar este mecanismo podría derivar en que las candidaturas “se definan en un escritorio o en un grupo reducido de dirigentes”.

Si bien reconoció la necesidad de reducir el gasto político, Suarez puso límites: “Está bueno bajar el gasto de la política, pero no a cualquier precio”. En ese sentido, apuntó directamente contra el Gobierno nacional al considerar que la iniciativa apunta más a un impacto discursivo que a una reforma estructural.

“Se meten con la política porque suena bien para la gente, es tribunero”, lanzó el intendente capitalino. Además, advirtió sobre las consecuencias de debilitar el rol de la política: “Esto es demonizarla. Cuando la política se retira, avanzan las desigualdades y las inequidades”

Ulpiano Suarez - desayuno de Coviar El intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez. Archivo: Los Andes.

Minutos despúes, el diputado nacional y presidente de La Libertad Avanza, Facundo Correa Llano respaldó el proyecto enviado por el jefe de Estado.

“Eliminarlas es algo que venimos planteando desde el inicio. La reforma electoral se ha ido dando en partes, a medida que se encuentran consensos”, afirmó. Según explicó, la derogación no solo responde a una cuestión de costos, sino también a la necesidad de simplificar el sistema electoral.

Para Correa Llano, uno de los principales problemas es la reiteración de votaciones, que puede impactar negativamente en la participación ciudadana. “Hay que simplificarle la vida a la gente. En Mendoza hemos tenido casos de hasta siete votaciones, como en 2023”, recordó, y vinculó esa dinámica con la baja concurrencia en algunos comicios desdoblados.

El legislador también marcó diferencias con la Unión Cívica Radical, que a nivel provincial se muestra a favor de sostener las primarias. “Nuestra posición es general, tanto a nivel nacional como provincial”, aclaró, al tiempo que insistió en la necesidad de “simplificar la oferta electoral”.