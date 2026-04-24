La eliminación de las PASO ya marcó la primera diferencia entre radicales y libertarios en Mendoza: qué pasó

El debate por la continuidad o eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) sumó un nuevo capítulo en Mendoza , tras el proyecto de reforma electoral enviado al Congreso por el presidente Javier Milei .

El Gobierno envió la reforma electoral al Senado con Ficha Limpia y eliminación de las PASO

La iniciativa, que tiene como eje central la supresión de las primarias, ya generó el primer cruce en la alianza oficialista entre referentes de la Unión Cívica Radical y La Libertad Avanza en la provincia.

Con el calendario electoral de 2027 en el horizonte, que incluirá elecciones presidenciales, de gobernadores e intendentes, la discusión comenzó a escalar también a nivel local.

En ese marco, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, salió a defender la herramienta y cuestionó con dureza la propuesta nacional, a la que calificó como “ tribunera ”.

“Para esta elección, las PASO para definir candidaturas dentro de un espacio político o una alianza son una muy buena herramienta”, sostuvo el jefe comunal, quien además advirtió que eliminar este mecanismo podría derivar en que las candidaturas “se definan en un escritorio o en un grupo reducido de dirigentes”.

Ulpiano Suárez-UCR Nación-intendentes El intendente de Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez. Prensa UCR

Sin embargo, en el último tiempo, diferentes miembros del radicalismo, como los intendentes Raúl Rufeil (San Martín) o Mario Abed (Junín) mendocino también se expresaron a favor de la continuidad de las PASO, aunque si pusieron en duda de que sean obligatorias.

Si bien reconoció la necesidad de reducir el gasto político, Suarez puso límites: “Está bueno bajar el gasto de la política, pero no a cualquier precio”. En ese sentido, apuntó directamente contra el Gobierno nacional al considerar que la iniciativa apunta más a un impacto discursivo que a una reforma estructural.

“Se meten con la política porque suena bien para la gente, es tribunero”, lanzó el intendente capitalino.

El dirigente radical también planteó que el Ejecutivo debería poner el foco en otras reformas de fondo. “Me gustaría que con la misma energía se plantee una reforma tributaria para bajar la presión a los sectores productivos”, señaló, en referencia a los reclamos de cámaras empresarias mendocinas.

Además, advirtió sobre las consecuencias de debilitar el rol de la política: “Esto es demonizarla. Cuando la política se retira, avanzan las desigualdades y las inequidades”.

La respuesta libertaria

Desde la vereda opuesta, el presidente de La Libertad Avanza en Mendoza y diputado nacional, Facundo Correa Llano, ratificó la postura del espacio libertario en línea con la Casa Rosada y defendió la eliminación de las PASO.

“Eliminarlas es algo que venimos planteando desde el inicio. La reforma electoral se ha ido dando en partes, a medida que se encuentran consensos”, afirmó. Según explicó, la derogación no solo responde a una cuestión de costos, sino también a la necesidad de simplificar el sistema electoral.

Alfredo Cornejo y Facundo Correa Llano El diputado nacional y presidente de La Libertad Avanza Mendoza, Facundo Correa Llano, junto con el gobernador Alfredo Cornejo.

Para Correa Llano, uno de los principales problemas es la reiteración de votaciones, que puede impactar negativamente en la participación ciudadana. “Hay que simplificarle la vida a la gente. En Mendoza hemos tenido casos de hasta siete votaciones, como en 2023”, recordó, y vinculó esa dinámica con la baja concurrencia en algunos comicios desdoblados.

El legislador también marcó diferencias con la Unión Cívica Radical, que a nivel provincial se muestra a favor de sostener las primarias. “Nuestra posición es general, tanto a nivel nacional como provincial”, aclaró, al tiempo que insistió en la necesidad de “simplificar la oferta electoral”.