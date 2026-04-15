Empresarios mendocinos se reunieron con el embajador de Chile en Argentina para articular mejoras en el Paso

En un encuentro realizado en la sede de la Unión Industrial de Mendoza (UIM) , empresarios locales mantuvieron una reunión con el nuevo embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte, en la que expusieron las principales dificultades que enfrenta el comercio bilateral, especialmente en materia logística y de integración fronteriza.

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Del encuentro participaron referentes de la UIM, integrantes de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam) , representantes de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de San Rafael y miembros de la Federación Económica de Mendoza (FEM) , quienes coincidieron en la necesidad de avanzar en soluciones concretas para agilizar el tránsito entre ambos países.

Industriales mendocinos se reunieron con el embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte, en la sede de la Unión Industrial de Mendoza.

Uno de los voceros del sector fue Mauricio Badaloni, miembro del Comité Ejecutivo de la UIA y secretario de la UIM, quien detalló que durante la reunión se planteó “el trabajo que se viene haciendo con el Ministerio de Producción, el desarrollo del clúster logístico y los informes técnicos de Aprocam”, en referencia a los diagnósticos que vienen elaborando sobre la situación del transporte internacional.Menos viajes, más costos

Uno de los puntos centrales fue el deterioro en la eficiencia del transporte terrestre. Según explicó Badaloni, en los últimos años se produjo una fuerte caída en la cantidad de viajes mensuales.

“En menos de quince años hemos pasado de hacer doce vueltas por mes con un camión a apenas cinco”, señaló. Este retroceso, explicó, tiene un impacto directo en los costos logísticos y, en consecuencia, en los precios finales de los productos.

En ese sentido, advirtió que “estos mayores costos no solamente los paga la logística argentina, sino que también terminan impactando en el valor de los productos que se venden en Chile”, lo que afecta la competitividad de ambos lados de la cordillera.

Problemas estructurales en los pasos

Durante la reunión también se puso el foco en las demoras en el Paso Internacional Cristo Redentor. Los industriales remarcaron que los ciudadanos mendocinos enfrentan esperas de hasta ocho horas para cruzar a Chile, una situación que refleja la falta de coordinación operativa.

reunion Mauricio Badaloni UIM con embajador de Chile 4

“Esta falta de coordinación entre ambos países termina afectando la eficiencia de nuestras economías. Cuando buscamos proyectar la producción industrial al mundo, estas trabas nos restan competitividad como región. Pero además, ese desorden también se traslada puertas adentro: encarece los costos y termina impactando en el acceso de los propios ciudadanos, tanto en Argentina como en Chile”, señaló Matías Díaz Telli, presidente de la UIM.

Entre los principales problemas, se mencionó la falta de integración de bases de datos entre ambos países, lo que ralentiza los controles y genera cuellos de botella en momentos de alta demanda.

Además, se planteó la necesidad de mejorar la planificación para reducir la cantidad de días en que los pasos permanecen cerrados por cuestiones climáticas o administrativas. En ese marco, se hizo hincapié en la importancia de reactivar y fortalecer el funcionamiento del comité de frontera.

Corredores y pasos alternativos

Durante la reunión, se insistió en potenciar el uso del Paso Pehuenche como alternativa al sistema del Cristo Redentor. Según plantearon los empresarios, este paso del sur provincial cuenta con condiciones para operar en igualdad de condiciones, pero requiere mayor impulso y coordinación binacional.

En paralelo, se remarcó la necesidad de descomprimir el tránsito en el principal cruce cordillerano, diversificando las opciones disponibles para el transporte de cargas y pasajeros.

“Nos pusimos todos a disposición, entendiendo que muchas de estas acciones hay que seguirlas llevando adelante tanto en Chile como en Argentina”, concluyó Badaloni.