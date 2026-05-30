Río Negro presentó su temporada de invierno 2026: nieve, ballenas y la inmensidad de la estepa

En el marco del Congreso de Agentes de Viajes de FAEVYT, que tuvo lugar en Mendoza, Río Negro presentó su temporada de invierno 2026. " Patagonia en un solo lugar", fue la frase conceptual con la que sintetizaron la variedad de experiencias que ofrece la provincia, que articula su territorio en cuatro grandes regiones: Andina, Estepa, Valles y Mar .

La presentación fue liderada por el director ejecutivo de la Agencia de Turismo Río Negro (ATUR), Diego Piquín , quien explicó que eligieron Mendoza porque consideran que es "una plaza más que interesante a nivel de ciudad emisiva de potenciales turistas".

En este contexto, Piquín destacó que "la propuesta de Río Negro para esta temporada de invierno es amplia y diversa" porque "es una provincia que tiene todo para dar y tenemos la posibilidad de decir que, del mar a la cordillera, podés atravesar todo tipo de experiencias, lo que hace que seamos una propuesta muy interesante para este invierno y durante todo el año".

Centros de esquí, el clásico de todos los inviernos

Tanto el cerro Catedral como el cerro Perito Moreno, un centro que está en crecimiento, se preparan para recibir a locales y turistas esta temporada. Ambos centros fueron las grandes estrellas de la presentación invernal en la Región Andina, consolidando al destino como uno de los más completos y elegidos de la Argentina.

El más "joven" de los complejos, ubicado de manera estratégica a solo 25 kilómetros de El Bolsón y a una hora y media de Bariloche, resalta por una ventaja competitiva clave: "no hay que esperar para esquiar". En la presentación, destacaron que este cerro incorporó medios de elevación, alojamiento en la base del cerro y un extenso predio para principiantes en la base, como también tiene Catedral.

Cerro Catedral-6

Además, los pases para Perito Moreno resultan notablemente más accesibles para el bolsillo familiar, ya que rondan entre los 90 y los 110 mil pesos, en contraste con el centro de esquí más grande del hemisferio sur, que fijó una tarifa promocional de lanzamiento, en efectivo, de 160 mil pesos.

La propuesta del Perito Moreno incluye también un diseño integral para quienes no practican deportes tradicionales como el esquí o el snowboard, pero son amantes de la nieve y el paisaje de montaña. Asimismo, para romper la estacionalidad y mantener activo el flujo turístico en la zona, durante el resto del año ofrecen excursiones a la laguna.

Estepa y Valles: turismo de naturaleza, ciencia y enoturismo

La Región Sur —Estepa— se presenta como una alternativa en franco crecimiento para los viajeros que buscan horizontes inmensos y propuestas vinculadas al turismo rural, científico y paleontológico.

La histórica Ruta Nacional 23 y el emblemático Tren Patagónico ofrecen experiencias únicas para recorrer la geografía provincial de una manera completamente diferente, conectando la inmensidad de la montaña con la costa atlántica a través de una de las rutas escénicas más impactantes de la región.

Por su parte, en la región de los Valles el turismo se amalgama a la perfección con la producción local de alimentos y bebidas. Ciudades clave como General Roca, Cipolletti y Villa Regina se posicionan como los epicentros para vivir experiencias enoturísticas de primer nivel, invitando a mendocinos y visitantes de todo el país a recorrer bodegas boutique, establecimientos frutícolas, chacras y disfrutar de una destacada gastronomía regional basada en insumos locales.

Rio Negro, El Bolson, Cajon Azul, turistas- Ph. Damian Rodriguez

El encanto del mar en pleno invierno

Uno de los ejes más novedosos y destacados durante la presentación en Mendoza fue la propuesta de la región Mar, demostrando que la costa atlántica rionegrina tiene vida propia durante el periodo invernal. Si bien el fuerte absoluto de la capital provincial, Viedma, es el verano, el invierno mantiene activas opciones de paseo y reconocimiento histórico.

Las Grutas es otro de los destinos que, rompiendo el molde, se disfruta activamente tanto en las épocas de calor como en las de frío. Más allá de su bien ganada fama como el "caribe patagónico" debido a su mar verde, cristalino y cálido en la época estival, el invierno invita a descubrir atractivos imponentes como la Salina del Gualicho, junto al museo de la sal y el refugio de sal.

Barco

A esto se suma que la temporada invernal coincide con el inicio de uno de los espectáculos naturales más impactantes de toda la Argentina: el avistaje de fauna marina en el Golfo San Matías. Desde Las Grutas hasta el Puerto de San Antonio Este, el avistaje de la ballena franca austral (declarada Monumento Natural), delfines, lobos marinos y orcas se convierte en una experiencia inolvidable. Estas excursiones embarcadas se desarrollan entre los meses de junio y octubre bajo estrictos protocolos de turismo responsable, garantizando el pleno respeto por el ecosistema marino.

Con este fuerte desembarco promocional en Mendoza, Río Negro no solo busca consolidar su relación con el sector turístico local, sino también tentar a los viajeros de nuestra provincia con una propuesta que rompe con los clásicos itinerarios invernales.

Al combinar la aventura de la nieve en la cordillera, el misticismo de la estepa, los sabores de sus valles vitivinícolas y el espectáculo único de su fauna marina, la provincia ratifica que es mucho más que un destino de esquí.