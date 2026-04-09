El "Caribe" de la Patagonia: la playa de aguas turquesas y arena blanca que es furor este otoño y está en Argentina

El turismo en la Patagonia sorprende con una playa de aguas cristalinas en Río Negro, ideal para escapadas de otoño sin salir de Argentina.

El crecimiento del turismo interno en Argentina impulsó el interés por destinos poco tradicionales dentro de la Patagonia. Entre ellos aparece una playa que sorprende por sus colores intensos y su paisaje poco habitual en el sur del país. Ubicada en Río Negro, esta joya natural combina agua turquesa, arena clara y un entorno tranquilo que la convierte en una opción perfecta para escapadas de otoño sin necesidad de viajar al exterior.

El lugar en cuestión es Punta Perdices, un destino que en los últimos años ganó popularidad por su similitud con playas del Caribe. Sus aguas calmas y transparentes permiten apreciar tonos turquesa poco frecuentes en la costa argentina, mientras que el paisaje agreste genera un contraste visual que llama la atención de turistas y fotógrafos.

image El turismo argentino se ha visto interesado por Punta Perdices. Un paisaje diferente en la costa argentina A diferencia de otros destinos marítimos más concurridos, Punta Perdices se destaca por su tranquilidad y su perfil natural. La playa no presenta grandes urbanizaciones, lo que permite disfrutar de un entorno más relajado y menos intervenido. Durante el otoño, el clima templado y la menor cantidad de visitantes convierten al lugar en una alternativa ideal para quienes buscan descanso y contacto con la naturaleza.

Muy cerca también se encuentra Las Grutas, uno de los balnearios más conocidos de la región, que ofrece servicios turísticos y opciones gastronómicas para complementar la visita.

image Por qué es furor este otoño El fenómeno de Punta Perdices se explica por la combinación de paisaje llamativo, acceso relativamente simple y costos moderados en comparación con destinos internacionales. Además, el auge de las redes sociales contribuyó a que cada vez más viajeros descubran este rincón escondido de la costa patagónica.