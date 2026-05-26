No es Bariloche ni San Martín: el destino ideal argentino para una escapada de otoño-invierno

Cuando se habla de viajes al sur argentino, muchos piensan automáticamente en Bariloche o San Martín de los Andes. Sin embargo , el crecimiento del turismo interno hizo que cada vez más viajeros busquen destinos distintos dentro de la Patagonia , especialmente para escapadas de otoño e invierno . Entre bosques, lagos y montañas aparece una ciudad que combina tranquilidad, paisajes imponentes y costos más moderados que otros puntos turísticos tradicionales.

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Uno de los lugares que más creció en popularidad durante los últimos años es Esquel , ubicado en la provincia de Chubut. Rodeada de montañas y naturaleza, esta ciudad patagónica ofrece una experiencia diferente para quienes buscan desconectarse sin quedar atrapados en destinos saturados de visitantes.

Durante el otoño, Esquel se transforma con los tonos rojizos y amarillos de sus bosques, mientras que en invierno se convierte en una base ideal para disfrutar de la nieve. Muy cerca se encuentra el reconocido centro de esquí La Hoya , famoso por tener una de las temporadas de nieve más largas del país gracias a sus características climáticas.

A diferencia de otros centros turísticos más masivos, La Hoya mantiene un perfil tranquilo y familiar. Esto permite disfrutar de actividades de montaña con menos filas, más espacio y un ritmo mucho más relajado. Además, los costos de alojamiento y gastronomía suelen resultar más accesibles en comparación con otros destinos patagónicos ampliamente conocidos.

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Un destino que gana cada vez más visitantes

Otro de los grandes atractivos de Esquel es su cercanía con espacios naturales únicos como el Parque Nacional Los Alerces, uno de los parques más impactantes de Argentina y declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Allí se pueden recorrer senderos, navegar lagos cristalinos y observar algunos de los árboles más antiguos del planeta.

Especialistas recomiendan visitar la región con ropa térmica, reservar alojamiento con anticipación y aprovechar la temporada baja para conseguir mejores precios. Además, el otoño y el invierno permiten disfrutar de paisajes completamente distintos a los del verano, con una atmósfera mucho más calma y auténtica.

Lejos del movimiento constante de otros destinos tradicionales, Esquel se consolida como una de las mejores opciones argentinas para quienes buscan una escapada diferente en plena Patagonia.