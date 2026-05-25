El fin de semana largo que comenzó el sábado 23 de mayo y llega a su fin hoy -con el feriado por el 216 aniversario de la Revolución de Mayo- ha dejado un gusto agridulce entre los empresarios del sector del turismo de Mendoza (más tirando a agrio que a dulce, en realidad). Y es que, de acuerdo a las distintas cámaras hoteleras de la provincia, la ocupación hotelera alcanzó el 50% durante estos tres días , una cifra que está lejos de las expectativas.

Mendoza Bureau se reunió en Buenos Aires con Daniel Scioli para impulsar el turismo de reuniones

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) , en tanto, la ocupación promedio provincial proyectada para este fin de semana alcanzó el 58% y se estima que llegaron casi 56 mil turistas .

Turismo: finde largo con entre 50% y 60% de ocupación y preocupación por el mundial de cara a las vacaciones

En cuanto a la preocupación de los empresarios del sector, va más allá. Porque los dueños de hoteles auguran un junio complicado (sobre todo, con el Mundial de la FIFA en Estados Unidos, Canadá y México ) y unas vacaciones de invierno que son una verdadera incógnita .

"Hasta el viernes teníamos relevada una ocupación turística de entre el 44% y el 50% en toda la provincia , con mayor presencia en los hoteles del centro , que es un número. El Emetur había previsto el 60%, por lo que habrá que esperar a los próximos días, cuando ya tengamos todo confirmado y cerrado", destacó Adrián González , de la Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de Argentina (AEHGA).

En ese sentido, el también gerente del Mod Hotels reconoció que, a diferencia de otros fines de semana largo que han pasado en lo que va del año, para el fin de semana largo del 25 de mayo no se ha visto un aumento de reservas de último momento.

A su turno, el presidente de la Cámara Hotelería de Mendoza, Marcelo Rosental destacó que el movimiento turístico ha sido "tranquilo", rondando el 50% en los hoteles de la Ciudad de Mendoza nucleados en la cámara.

Turismo: Días calidos en la Ciudad de Mendoza en el fin de semana largo por Semana Santa que atrajo más de 100.000 turistas Foto: Ignacio Blanco / Los Andes Turismo: finde largo con entre 50% y 60% de ocupación y preocupación por el mundial de cara a las vacaciones Archivo Los Andes

"Julio y las vacaciones aún son una incógnita, mientras que junio siempre es baja temporada. Y, a ello, hay que sumarle el Mundial", resumió el empresario.

Para la CAME, hubo "un buen nivel de movimiento turístico" en Mendoza

Según la CAME, la estadía promedio de los 56.000 visitantes que llegaron a Mendoza durante este fin de semana fue de 2,5 días y el impacto económico generado por la actividad turística se estimó en 11.370 millones de pesos.

Los niveles más altos de ocupación se registraron en la montaña mendocina, con cifras cercanas al 80%, mientras que la Ciudad de Mendoza y el Valle de Uco también mantuvieron niveles de actividad del 60%. La agenda turística del fin de semana, en tanto, combinó propuestas vinculadas al turismo del vino, la gastronomía, la montaña y los eventos deportivos internacionales.

En distintos puntos de la provincia se desarrollaron actividades patrias, circuitos en bodegas, ferias gastronómicas y espectáculos culturales que acompañaron el flujo de visitantes durante el feriado.

La combinación entre naturaleza, enoturismo y experiencias gastronómicas volvió a posicionar a Mendoza entre los destinos más elegidos del país.

Turistas Mendoza busca dar la bienvenida a los turistas que la visitan en Vendimia: el Ente Mendoza Turismo (Emetur) los espera en algunos sitios emblemáticos para darles un presente. Foto: Gobierno de Mendoza

El movimiento turístico también se distribuyó en destinos tradicionales como la Ciudad de Mendoza, Valle de Uco y las localidades de montaña, donde los visitantes aprovecharon recorridos paisajísticos, visitas a bodegas, actividades de aventura y propuestas gastronómicas regionales.

Además, la cercanía de la temporada invernal comenzó a impulsar el turismo hacia las zonas cordilleranas y los principales corredores turísticos.

De acuerdo con el relevamiento de la entidad, el quinto fin de semana largo del año movilizó en todo el país a 1.440.120 turistas en todo el país, que generaron un impacto económico directo de 339.880 millones de pesos en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y gastos generales.

El antecedente más cercano de un fin de semana largo por el 25 de mayo fue en 2023. En comparación con aquella fecha, cuando el feriado tuvo cuatro días, la cantidad de turistas de este año creció un 9,1%.

Muchos fines de semana largos y el fenómeno del Mundial de fútbol

Todo el 2026 incluye 12 fines de semana largos, los cuales sueles ser muy atractivos para el turismo en Argentina. De ellos, 8 fines de semana XL son de 3 días, mientras que otros 4 findes largos llegan a los 4 días (XXL). De hecho, ya mayo tuvo un fin de semana largo, con el viernes 1 de mayo -Día del Trabajador- que se anexó al sábado 2 y domingo 3.

Hotel Potrerillos turismo Mendoza El hotel Potrerillos es uno de los destinos favoritos de los turistas. Los Andes

"Creemos ha tenido mucho que ver el hecho de que haya tantos fines de semana largos seguidos, sumado a que se acerca el Mundial y mucha gente está priorizando ir y ha gastado en ello. Es un mundial caro", explicó González, de AEHGA, al buscar una explicación al discreto movimiento turístico que observaron durante el fin de semana largo que culmina hoy.

Según un informe publicado por Los Andes hace un mes, viajar al Mundial 2026 para alentar a Argentina desde Mendoza tiene un costo base de entre 4.500 y 5.500 dólares por persona, solamente para ver los partidos de la Scaloneta en la primera ronda.

Según explicó González, los argentinos que han decidido esforzarse para viajar a Norteamérica durante la Copa del Mundo, indefectiblemente se ha visto obligados a recortar otros gastos (entre ellos, el de turismo interno).

Qué se espera para las vacaciones de invierno en Mendoza

Las expectativas para las vacaciones de invierno en Mendoza son una verdadera incógnita. Si bien el perfil del viajante que elige Mendoza ha mutado y ya no en divide tanto en temporadas concretas -sino que se distribuye durante todo el año-, las dos semanas de receso invernal están entre los momentos más esperados por los hoteleros y el sector turístico.

Cuenca del río Mendoza en zona de Potrerillos Cuenca del río Mendoza en zona de Potrerillos Gobierno de Mendoza

"Es cierto que falta todavía, pero vemos que este año vienen un poco relegadas las vacaciones y se mueven lento. En otros años, para esta época, ya teníamos más plazas vendidas", destacó González, de AEHGA. Además, condicionó el éxito de las vacaciones a la cantidad de nieve que precipite en Mendoza.

A su turno, Rosental fue muy crítico con el Emetur en lo que hace a los controles de los alojamientos informales y destacó que "no hya voluntad política" para ir contra ellos.

"Un estudio que presentó el Emetur sobre los turistas que viene a Mendoza habla de más del 30% que van a casas de familias y alojamientos alternativos, pero no hay estimaciones de cuántos van a los alojamientos informales. El tema es que promoción de estos alojamientos están en Booking, en Despegar, en Airbnb, y siguen sin control, como siempre. Obviamente están con menos ocupación, pero aún así hacen daño", destacó.

Qué fines de semana largos quedan en 2026

En lo que resta de 2026 quedan 7 fines de semana XL o XXL en Argentina.