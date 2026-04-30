Mendoza Bureau se reunió en Buenos Aires con Daniel Scioli para impulsar el turismo de reuniones

El ministro de Turismo de la Nación, Daniel Scioli , mantuvo una reunión de trabajo con representantes de Mendoza Bureau Convention en Buenos Aires para analizar el crecimiento del turismo de reuniones en la provincia y su impacto económico.

Durante la jornada se presentaron datos concretos sobre la actividad en Mendoza y se avanzó en una estrategia conjunta para fortalecer la captación de eventos internacionales, con foco en la articulación público-privada y la promoción en mercados clave.

En la reunión encabezada por Daniel Scioli , se analizaron los resultados del Observatorio de Turismo de Reuniones de Mendoza Bureau, que evidencian el crecimiento sostenido del sector. Participaron también Pablo Cagnoni, Gisela March del INPROTUR, y el ministro provincial Rodolfo Vargas Arizu, junto a representantes de Mendoza Bureau como Silvana Biagiotti, Jorgelina Avellaneda y Diego Badaloni Giner.

En ese marco, el ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, señaló que se trató de una reunión cordial con el titular de Turismo de la Nación y destacó que el objetivo es que Mendoza continúe siendo un destino atractivo para apostar al turismo de congresos . Además, indicó que desde el Mendoza Bureau se presentó un informe detallado sobre la situación actual del sector, con el fin de seguir fortaleciendo su desarrollo en la provincia.

Por su parte, Silvana Biagiotti destacó: “el turismo de reuniones se puede equiparar con sectores económicos de peso, como el de los frutos secos, por la cantidad de empleo que genera y los recursos que moviliza”, y remarcó la importancia del respaldo institucional del Gobierno nacional.

El informe presentado indica que entre 2024 y 2025 se realizaron 541 eventos en Mendoza, con un impacto económico directo anual de entre USD 180 y 230 millones, y un impacto total que escala a entre USD 300 y 420 millones. Además, el sector sostiene entre 4.500 y 6.000 empleos y genera ingresos fiscales estimados de entre USD 16 y 25 millones.

Proyección del sector y oportunidades para Mendoza

El turismo de reuniones se consolida como un segmento estratégico para diversificar la economía y reducir la estacionalidad del turismo tradicional. En la reunión se acordó avanzar en una agenda de promoción internacional junto al INPROTUR, con presencia en ferias, desarrollo de estrategias digitales y captación de congresos internacionales.

Mendoza cuenta con condiciones competitivas que fortalecen este posicionamiento: más de 350 bodegas - 208 con restaurante y 90 con alojamiento -, infraestructura hotelera de alto nivel y conectividad clave en el corredor bioceánico. Además, el perfil del turista de reuniones resulta especialmente atractivo, ya que gasta un 35% más que el turista de ocio y un 40% regresa al destino con su familia.