30 de abril de 2026 - 16:22

Uspallata y Barreal más conectados: nueva línea directa entre Mendoza y San Juan

Andesmar presenta un nuevo servicio que mejora la conectividad entre dos distritos estratégicos de alta montaña. Contará con cinco salidas semanales y servicio de wifi a bordo.

El nuevo trayecto une las localidades de Uspallata y Barreal mediante un servicio ágil operado por minibuses de última generación.

El nuevo trayecto une las localidades de Uspallata y Barreal mediante un servicio ágil operado por minibuses de última generación.

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Andesmar amplía su red de conectividad en puntos clave del mapa cuyano, esta vez con una fuerte apuesta por la integración entre el norte mendocino y el sur sanjuanino. El nuevo servicio surge como respuesta directa a la creciente demanda de transporte en una zona que se ha consolidado no solo como un polo turístico de aventura, sino también como un nodo logístico fundamental para actividades productivas.

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Con una tarifa de lanzamiento de $10.000 por tramo, la nueva línea operará de jueves a lunes. Los horarios estratégicos favorecen el trasbordo con la línea que conecta la ciudad de Mendoza con Uspallata (con posibilidad de acceder a descuentos combinados) y permiten una vinculación fluida con las rutas hacia Santiago de Chile y Viña del Mar.

Conectividad estratégica y confort a bordo

El nuevo trayecto une las localidades de Uspallata y Barreal mediante un servicio ágil operado por minibuses de última generación. Con capacidad para 24 pasajeros, las unidades están equipadas con WiFi y servicio de agua caliente durante el recorrido.

La nueva grilla horaria ha sido planificada para cubrir las necesidades del sector minero, el turístico y los residentes locales. Un valor agregado fundamental es que el servicio facilita el traslado de vecinos de Barreal hacia el supermercado Átomo de Uspallata, permitiéndoles realizar sus compras y regresar con comodidad.

Cronograma de frecuencias

Salidas desde Uspallata hacia Barreal:

  • Lunes: 13.30 hs.
  • Jueves: 05.30, 13.30 y 21.30 hs.
  • Viernes: 13.30 y 21.30 hs.
  • Sábados: 13.30 hs.
  • Domingos: 21.30 hs.

Salidas desde Barreal hacia Uspallata:

  • Lunes: 05.30 y 18.00 hs.
  • Jueves: 08.00 y 18.00 hs.
  • Viernes: 05.30 y 18.00 hs.
  • Sábados: 05.30 y 18.00 hs.

Andesmar: un puente para el desarrollo regional

Al establecer paradas estratégicas, la Línea 400 se posiciona como una pieza clave de la infraestructura de servicios regional. La propuesta está orientada tanto a turistas que buscan explorar la Cordillera como a pasajeros frecuentes.

  • En Uspallata: Se han dispuesto dos paradas: una frente al reconocido supermercado del distrito y otra en la terminal de ómnibus.
  • En Barreal: La parada se estableció en la calle Presidente Roca 631 Sur, punto cero de la localidad.

Con esta iniciativa, Andesmar reafirma su compromiso con el crecimiento de Cuyo, brindando soluciones de movilidad que acortan distancias, potencian la integración productiva entre Mendoza y San Juan, y facilitan la vida cotidiana de las comunidades de montaña.

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