Alquileres vacacionales: será obligatorio el número de registro para reservar en plataformas

Croacia se prepara para una transformación profunda en su modelo turístico que afectará directamente a quienes planeen visitar sus costas desde junio de 2026. La entrada en vigencia de un nuevo paquete legislativo busca ordenar el mercado de alquileres temporarios y establecer normas de convivencia mucho más estrictas en las principales zonas de veraneo .

Esta reforma impacta de lleno en el funcionamiento de las plataformas digitales de reserva como Airbnb o Booking . A partir de la fecha señalada, cada propiedad deberá exhibir un número de registro oficial para poder ser ofrecida al público. Los turistas encontrarán un mercado más regulado, lo que garantiza mayor seguridad jurídica al momento de contratar, aunque esto podría traducirse en una reducción de la oferta disponible.

El sistema de fiscalización dejará de depender únicamente de las autoridades de turismo tradicionales. Con la nueva normativa, las fuerzas de orden local y hasta las oficinas de aduanas tendrán la potestad de verificar la legalidad de los departamentos y casas de vacaciones. Esta medida busca eliminar por completo la oferta que opera por fuera de los circuitos formales.

La intención detrás de este movimiento legislativo responde a un cambio de paradigma en la gestión del territorio. El gobierno busca frenar la economía sumergida y, al mismo tiempo, combatir los efectos negativos del turismo de masas que ha saturado ciudades históricas y balnearios en los últimos años . Al exigir estándares más altos y transparencia fiscal, el país intenta pivotar hacia un modelo donde la calidad del servicio prime sobre la cantidad de visitantes.

Este mecanismo de control también implica que la sostenibilidad del destino sea una prioridad. Al reducir el crecimiento descontrolado de camas turísticas en edificios residenciales, se intenta proteger la calidad de vida de los residentes locales y evitar el encarecimiento desmedido de la vivienda permanente. Para el viajero, esto puede significar un aumento en los precios a corto plazo debido a la menor competencia, pero una mejora en la infraestructura y los servicios a largo plazo.

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Restricciones al consumo y la protección de menores

El paquete de leyes no solo se limita al alojamiento, sino que interviene directamente en el comportamiento social en las zonas de mayor concurrencia. Una de las medidas más llamativas es la prohibición de venta de bebidas energéticas a menores de 18 años, sumado a la implementación de zonas donde el consumo de alcohol en la vía pública estará estrictamente prohibido.

Estas medidas son una respuesta directa a los problemas generados por el turismo de excesos y el comportamiento ruidoso en las regiones costeras más populares. El objetivo es que destinos icónicos como la playa de Zlatni Rat o las bahías de la isla de Vis mantengan un ambiente que sea compatible tanto con los buscadores de fiestas como con las familias que eligen el Adriático por su naturaleza.

Aquellos que decidan viajar este verano deben prestar especial atención a la autenticidad de sus reservas. Verificar que la propiedad cuente con el sello de registro oficial será clave para evitar cancelaciones de último momento o problemas con inspecciones durante la estadía. Croacia busca, en definitiva, que el visitante que llega a sus playas disfrute de una experiencia más transparente y organizada.