Exención de Ganancias: ¿bajan los alquileres tras la nueva medida del Gobierno?

El Gobierno nacional reglamentó la exención del Impuesto a las Ganancias para los ingresos provenientes de alquileres destinados a vivienda. La medida fue oficializada mediante el Decreto 406 y tendrá vigencia retroactiva desde el 1 de enero de 2026 . Además de los alquileres , también alcanza determinadas operaciones de venta y transferencia de inmuebles.

La decisión generó una reacción positiva en el mercado inmobiliario, que atraviesa meses de baja actividad, operaciones lentas y estabilidad de precios. En el sector consideran que la eliminación de la carga tributaria puede mejorar la rentabilidad de los propietarios, incentivar la oferta formal de viviendas y generar un impacto en los valores de los alquileres.

La reglamentación del beneficio fiscal fue interpretada por el sector inmobiliario como una señal a favor de la inversión y de la formalización del mercado. La eliminación del Impuesto a las Ganancias sobre alquileres destinados a vivienda busca aumentar la rentabilidad de los propietarios y estimular que más inmuebles ingresen a la oferta formal.

Especialistas inmobiliarios sostienen que la medida podría ayudar a ampliar la cantidad de propiedades disponibles para alquilar. En ese escenario, un aumento de la oferta generaría mayor competencia entre propietarios y eso podría moderar los precios de publicación de los alquileres en distintas zonas del país.

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) calculó que algunos contribuyentes podrían registrar mejoras de hasta 64% en la rentabilidad neta de sus alquileres. Según el informe, quienes tributaban la alícuota máxima de Ganancias pasarían de una rentabilidad del 3,19% al 5,22%, mientras que aquellos alcanzados por una tasa menor tendrían una mejora cercana al 17%.

Desde el sector también remarcan que la medida apunta a reducir la informalidad. Actualmente, muchos propietarios no declaran ingresos por alquileres debido a la presión tributaria. Con la exención, esperan que más contratos ingresen al circuito formal y que aumente la transparencia en el mercado.

Sin embargo, referentes inmobiliarios advierten que el beneficio impositivo por sí solo no alcanzará para reactivar completamente la actividad. Consideran que el mercado todavía depende de una recuperación del crédito hipotecario y de una baja de tasas que facilite las operaciones de compraventa.

Qué cambia para propietarios e inquilinos con la nueva reglamentación

La nueva reglamentación establece que la exención de Ganancias se aplicará únicamente a inmuebles destinados a casa habitación, definidos como viviendas únicas, familiares y de ocupación permanente. El beneficio incluye alquileres, subalquileres y montos vinculados con muebles o servicios asociados al inmueble.

Adiós Ley de Alquileres se elimina el aumento cada 3 meses y los inquilinos podrán negociar con el propietario (1) El sector inmobiliario espera que la medida incentive una mayor oferta de propiedades.

Para los propietarios, el principal cambio será el incremento de la rentabilidad neta de los alquileres. Al reducirse la carga tributaria, muchos podrían volver a considerar al alquiler tradicional como una inversión atractiva, especialmente en un mercado que venía golpeado por la incertidumbre económica y regulatoria.

En paralelo, el Gobierno busca generar condiciones para que más viviendas vuelvan al mercado formal. En el sector inmobiliario creen que, si crece la oferta disponible, los inquilinos podrían acceder a más opciones y negociar valores más competitivos.