Adiós Ley de Alquileres: el inquilino puede irse antes del contrato pagando el 10% del saldo restante

Después de los cambios introducidos en la Ley de Alquileres por el DNU 70/2023 , los inquilinos en Argentina pueden finalizar un contrato de alquiler antes de su vencimiento. La regla vigente establece que deben pagar al propietario el equivalente al 10% del precio del tiempo restante del contrato.

Ya fue la Ley de Alquileres: los inquilinos no deben pagar expensas extraordinarias aunque aparezcan en el resumen

Exención de Ganancias: ¿bajan los alquileres tras la nueva medida del Gobierno?

La medida no significa que irse antes sea gratis. Tampoco implica que haya que esperar una causa grave. El inquilino puede decidir la finalización en cualquier momento, pero debe notificar y calcular el monto correspondiente.

Argentina.gob.ar explica que el inquilino puede decidir la finalización del contrato “en cualquier momento y sin necesidad de expresar una causa o motivo”.

En ese caso, debe pagar al locador el equivalente al 10% del precio del tiempo restante de alquiler , calculado desde la notificación hasta la fecha pactada de finalización.

Ya fue la Ley de Alquileres el dato del contrato que define cuánto pagarán los inquilinos en la próxima actualización

La cuenta se hace sobre los alquileres que faltaban pagar, no sobre todo el contrato desde el inicio.

Cómo se calcula el 10%

Si faltan 10 meses de contrato y el alquiler vigente es de $500.000, el saldo restante sería de $5.000.000.

El 10% de ese monto equivale a $500.000. Ese sería el pago por rescindir antes, tomando un ejemplo simple sin otros ajustes pactados.

Si el contrato tiene aumentos futuros ya definidos, puede haber discusión sobre cómo calcular el saldo. Por eso conviene pedir el detalle por escrito.

La notificación es clave

El cálculo corre desde la fecha en que el inquilino notifica su decisión al locador. Por eso no alcanza con avisar de palabra o mandar un mensaje informal difícil de probar.

Lo más seguro es usar un medio fehaciente o, al menos, dejar constancia escrita y aceptada por la otra parte.

También hay que coordinar entrega de llaves, estado del inmueble, servicios, expensas y devolución del depósito.

Qué revisar antes de irse