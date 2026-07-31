Las remeras básicas de mitad y fines de los 90 volvieron a estar de moda: cómo usarlas para lograr un look actual

La moda tiene la costumbre de reinventar tendencias que parecían haber quedado en el pasado. Esta vez, el regreso llega desde mitad y fines de los años 90 con una prenda tan simple como indispensable: las remeras básicas . Lejos de tratarse de una pieza aburrida o meramente funcional, las camisetas lisas volvieron a convertirse en el centro de los looks.

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Su éxito radica en una fórmula que nunca perdió vigencia: aportan un aire relajado, equilibran prendas más llamativas y permiten construir estilismos sofisticados sin demasiado esfuerzo.

Las remeras de los años 90 compartían una característica en común: cortes simples, colores neutros y un ajuste cómodo que las convertía en el punto de partida de cualquier outfit.

Blancas, negras, grises o con pequeños estampados, estas prendas acompañaban desde jeans hasta faldas, pantalones de cuero o sastrería, sin competir con el resto del conjunto.

Muchas de las celebridades más influyentes de la década hicieron de la remera básica una de sus prendas favoritas.

Entre ellas se destacan:

Kate Moss.

Drew Barrymore.

Queen Latifah.

Angelina Jolie.

Naomi Campbell.

Gwyneth Paltrow.

Elle Macpherson.

Sus looks continúan siendo una fuente de inspiración para diseñadores, estilistas e influencers que reinterpretan esas combinaciones con prendas actuales.

Cuatro formas de usar las remeras noventeras que vuelven a marcar tendencia

Con una campera de cuero

Es probablemente la combinación más icónica de los años 90.

Una remera blanca lisa debajo de una campera biker sigue siendo una apuesta segura para conseguir un look relajado y moderno. Actualmente, celebridades como Kendall Jenner recuperan esta fórmula con pantalones rectos, jeans clásicos o bailarinas.

La camiseta suaviza el carácter del cuero y aporta un equilibrio que nunca pasa de moda.

Con una minifalda

Mucho antes del regreso de las microfaldas, figuras como Naomi Campbell ya combinaban remeras básicas con minifaldas para lograr un look fresco y equilibrado.

La clave sigue siendo la misma: una prenda sencilla en la parte superior para compensar el protagonismo de la falda.

Hoy esta combinación vuelve a verse en las colecciones de grandes marcas y en el street style internacional.

Figuras como Naomi Campbell ya combinaban remeras básicas con minifaldas para lograr un look fresco y equilibrado.

Con pantalones de cuero

Otra fórmula que resurgió con fuerza es la de remera básica y pantalones de cuero.

Angelina Jolie fue una de las referentes de este estilo durante los años 90 y, tres décadas después, la combinación continúa siendo sinónimo de elegancia con actitud.

Las versiones actuales incluyen camisetas negras, mangas remangadas o cortes ligeramente oversize para aportar un aire más contemporáneo.

Angelina Jolie fue una de las referentes de este estilo durante los años 90.

Con pantalones de vestir

Las prendas de sastrería también encontraron en las remeras básicas su mejor complemento.

Durante los años 90, Gwyneth Paltrow demostró que una camiseta combinada con pantalones de vestir podía resultar tan elegante como una camisa.

Gwyneth Paltrow demostró que una camiseta combinada con pantalones de vestir podía resultar tan elegante como una camisa.

Actualmente, esta propuesta se convirtió en una de las favoritas del llamado lujo silencioso y del estilo minimalista, donde predominan las prendas simples, los colores neutros y las siluetas relajadas.