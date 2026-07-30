30 de julio de 2026 - 18:25

Adiós a los jeans azules: la nueva moda de invierno ofrece colores oscuros, pierna recta y acampanados

El denim clásico se despide del azul brillante. Esta temporada domina los jeans oscuros, las siluetas estructuradas y los tejidos más abrigados.

La temporada de estos jeans logran equilibrio entre comodidad y elegancia.

La temporada de estos jeans logran equilibrio entre comodidad y elegancia.

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Los Andes | Redacción Estilo
Por Redacción Estilo

Durante años, los jeans azules de lavado clásico fueron la base indiscutida de cualquier guardarropa. Esta temporada, esa certeza empieza a moverse: el denim de invierno gira hacia siluetas más estructuradas, colores considerablemente más oscuros y tejidos pensados para el frío, incluyendo estilos de pierna recta, pierna acampanada y versiones forradas en felpa para mayor abrigo.

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Las mujeres francesas, siempre un termómetro confiable en materia de tendencias, cambiaron sus jeans holgados por estilos de pierna recta en lavado oscuro. Y esa elección no es casual: combina a la perfección con la paleta más profunda del invierno (tonos merlot, verdes bosque, marrones achocolatados) mientras ofrece un contraste limpio y prolijo frente a los pasteles suaves que van a dominar cuando llegue la primavera.

El estilo define a las tendencias que realmente se sostienen más de una temporada.

El estilo define a las tendencias que realmente se sostienen más de una temporada.

Por qué el jeans oscuro se convirtió en la elección más elegante

  • El estilo oscuro viene ganando terreno desde hace un par de temporadas, y esta vez llegó para instalarse en el mainstream justo a tiempo para el invierno. Este tipo de denim más oscuro hace que cualquier outfit se vea instantáneamente más caro y elegante, una cualidad que lo distingue claramente del jean azul brillante de siempre.
  • Los lavados vintage también están en todas partes esta temporada, especialmente los azules celestes suaves, los grises gastados y el índigo verdadero.
  • En paralelo, distintas estilistas señalan que el gris (tanto en lavados claros como en carbones profundos) va a sumarse con fuerza a las colecciones de denim de 2026, así como el índigo y los lavados oscuros profundos, algunos con terminaciones enceradas o tratadas que le dan una textura completamente distinta al tejido tradicional.
Cada propuesta puede combinarse fácilmente.

Cada propuesta puede combinarse fácilmente.

Pierna recta: la silueta que domina por su versatilidad

La pierna recta se consolidó como la silueta más elegida de la temporada, precisamente por su capacidad de adaptarse a cualquier ocasión. Un jean de pierna recta limpio puede combinarse con una gran variedad de prendas superiores y calzado, lo que le da una permanencia dentro del guardarropa que otras siluetas más pasajeras no logran.

La mayoría de los modelos de pierna recta que se ven esta temporada tienen un corte ligeramente relajado, alejándose del ajuste extremo que dominó hace algunos años. Esa versión más suelta funciona igual de bien con prendas superiores oversize que con las más entalladas, y admite tanto largos completos como versiones cropped.

El regreso de los acampanados, con una vuelta contemporánea

Los jeans acampanados no desaparecieron y esta temporada mantienen esa vibra romántica y nostálgica que los caracteriza, sumando un toque bohemio a cualquier look.

Lo interesante es que los cortes de este invierno son menos exagerados y más contemporáneos que las versiones clásicas de los años 70, lo que los hace bastante más fáciles de incorporar al uso diario.

Cómo combinarlo, según la propuesta de la temporada

  • La receta que domina esta temporada combina el denim oscuro con prendas de punto abrigadas: suéteres gruesos de cachemir, blazers de lana entallados o abrigos largos que refuerzan esa sensación de prolijidad y calidez a la vez.
  • En cuanto al calzado, el denim oscuro y los jeans acampanados forman una combinación ganadora para el vestir de oficina, gracias a su estilo business casual elevado.
  • Los zapatos de corte recto o ancho funcionan bien con mocasines robustos, botas elegantes o bailarinas clásicas, mientras que el acampanado de tiro alto se luce especialmente con botas con taco.

El jean azul brillante no desaparece del todo, pero esta temporada cede protagonismo frente a una propuesta más sofisticada: lavados oscuros que elevan cualquier outfit, siluetas de pierna recta que se adaptan a todo, y acampanados con una vuelta más contemporánea que la versión setentera original.

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